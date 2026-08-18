Damask i Washington optužuju Izrael da je gađao vojnu zračnu luku u Siriji

Sjedinjene Države "duboko su zabrinute" zbog "potvrđenih izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu Duhur" u pokrajini Idlibu na sjeverozapadu zemlje, rekao je Barrack, koji je ujedno i američki veleposlanik u Turskoj. Osudio je "nepotrebnu eskalaciju koja ne čini ništa za promicanje regionalne stabilnosti", ocijenio je.