"Narod uz narod!"
Udruga Gospić je naš dom objavila kad se održava prosvjed u Zagrebu
Udruga Gospić je naš dom objavila je u utorak na Facebooku da će se prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" održati u subotu, 5. rujna u Zagrebu.
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"Narod uz narod! Ljudi za ljude! Dosta je bilo!
U narednim danima objavit ćemo detaljan plan (lokaciju) i točno vrijeme!", napisali su.
Podsjetimo, u ponedjeljak je u Gospiću trebala biti održana sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, no ona je prekinuta nakon što je predsjednica Odbora Dušica Radojčić (Možemo!) predložila je da građani prvi postavljaju pitanja izvjestiteljima, no potpredsjednik Odbora Željko Lacković (stranka Nezavisni) ustvrdio je da predstavnici javnosti ne mogu postavljati pitanja i ulagati replike kao saborski zastupnici.
Nakon toga je devetero predstavnika inicijative "Gospić je naš dom" napustilo sjednicu, svega 40-ak minuta od njenog početka, a isto je potom napravila i lijeva oporba (SDP i Možemo!) te zastupnici Mosta.
Predstavnik inicijative „Gospić je naš dom“ Vjeko Bušić izjavio je da su građani očekivali konkretne odgovore, ali da je sve počelo izgledati kao jedna politička farsa.
"Mislili smo da je stvarno zavladao zdrav razum, da se neće skretati s teme, ali upravo se to dogodilo. Mi nismo došli ni do jednog konkretnog pitanja. Zdravlje stanovništva opet je potpuno zanemareno“, rekao je.
"Već 28 mjeseci znaju se analize otpada, a ništa se nije poduzelo. Zakazao je cijeli sustav“, dodao je i istaknuo da građani više ne znaju kojim informacijama vjerovati.
„Zato smo htjeli danas, pred cijelom javnošću, dobiti konkretne rokove i konkretan model sanacije".
„Ne snalazimo se u tim političkim igricama i nadmudrivanjima. Nažalost, pokazalo se da je jedino građanski pritisak dosad urodio plodom“, kazao je Bušić, naglasivši da godinu i pol traže da im se dostave analize koje su očito bile poznate još 2024. godine.
Bušić je zaključio da će, ako domaće institucije ne budu reagirale, građani nastaviti pritiskati i europske institucije.
Zaključno, predstavnici građanskih inicijativa poručili su: „Građani grada Gospića napuštaju ovu lakrdiju, vidimo se u Zagrebu“.
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