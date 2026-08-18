Udruga Gospić je naš dom objavila kad se održava prosvjed u Zagrebu

Podsjetimo, u ponedjeljak je u Gospiću trebala biti održana sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode, no ona je prekinuta nakon što je predsjednica Odbora Dušica Radojčić (Možemo!) predložila je da građani prvi postavljaju pitanja izvjestiteljima, no potpredsjednik Odbora Željko Lacković (stranka Nezavisni) ustvrdio je da predstavnici javnosti ne mogu postavljati pitanja i ulagati replike kao saborski zastupnici.