borba protiv vatre
Požar otvorio nova pitanja u Omišu: "Problem je akutan i to mora biti prioritetno..."
Zbrajaju se štete nakon razornog potresa koji je pogodio Omiš i njegovo zaleđe u noći s četvrtka na petak. U potpunosti su izgorjele 52 kuće, 3 ugostiteljska objekta a veliku štetu pretrpjeli su i poljoprivrednici.
Izgorio je i azil za napuštene životinje. Dežurne službe na terenu su već četvrti dan i rade na sanaciji. U pomoć su im stigli i volonteri, a novčana pomoć stigla je iz Splita, Zagreba i Dubrovnika. Prava borba za oštećene građane tek sada slijedi, a požar je otvorio i neka nova pitanja u Omišu.
52 uništene kuće
Najteže je onima koji su ostali bez svojih domova – prema posljednjim informacijama u potpunosti su izgorjele 52 kuće, 60 djelomično, a manja oštećenja zabilježena su na njih 20. Izgorjela su 123 automobila, tri ugostiteljska objekta, a velike su štete i na poljoprivrednim zemljištima.
S obzirom na to da je brojnima dokumentacija nestala s kućom, županija će pričekati proglašenje elementarne nepogode.
„Župan je sazvao sve pročelnike u čijoj je nadležnosti izdavanje bilo kakvih dokumenata koji će biti građanima potrebni i dobili su zapovijed da to rade mimo svih procedura, odnosno da svi ti ljudi imaju prioritete i da dobiju dokumente u najkraćem mogućem roku", kazao je Damir Gabrić, načelnik Stožera Civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.
Nakon što se proglasi elementarna nepogoda imaju rok od 15 dana u kojem će sve dokumente morati dostaviti u grad Omiš.
„Očekujemo da će Vlada na sjednici u četvrtak prihvatiti našu procjenu štete", kaže Zvonko Močić, gradonačelnik Omiša.
Svi se nadaju da će se to što prije dogoditi. Do tada, onima koji to žele, država daje na korištenje kontejnere koje će moći postaviti na svoja zemljišta. Da nije bilo lako prepričava nam i Zvonimir, inače pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja koji živi na Borku. Danas s obitelji i službama na terenu sanira štetu oko svoje kuće.
„Kaos, nered, ne znaš ništa u onome ludilu adrenalina, neke stvari ne vidiš i ne osjećaš, samo borba za goli život, za svaku travku, za svaki prozor", kaže Zvonimir Kujundžić.
U Omišu od jutra radna akcija
Radnici HEP-a popravljaju stupove, i tako četiri dana. Njih 200tinjak iz cijele županije rade danonoćno kako bi se svima vratila struja u domove. Do danas je zamijenjeno 300 stupova.
„Danas se očekuje nekakva normalizacija pogona. 99 posto ljudi bi danas trebalo dobiti struju, ovi što neće to se uglavnom radi o izgorenim objektima ili malo većim problemima koje ćemo sanirati u narednim danima", kazao je Mario Plenković, voditelj HEP-ovog pogona u Omišu.
S vatrom su se u omiškom pogonu borili i radnici HEP-a. Požar je u uništio jedan dio upravne zgrade, a prijetio je i glavnoj trafostanici. Dok ju je pokušavao spasiti nastradao je jedan radnik – na sreću lakše. Oporavlja se kod kuće.
„Ne znam, meni je to izgledalo stravično, ja sam još pod dojmom te večeri. Na svu sreću pokazalo se to da su HEP-ovci najbolji kad je najteže. Sad se naježim kad se sjetim kako su kolege to odradile", kaže Josip Srdanović, inženjer HEP-a.
Pomagali i volonteri
U pomoć su im stigli i volonteri. Na ovoj je lokaciji njih 15ak. Kad su vidjeli vijest nisu dvojili ni sekunde. Rade već četiri dana, ali umor se na licima ne vidi – samo osmijeh.
„Stavio sam se na raspolaganje gradu Omišu, dobrovoljno im želim pomoći u ovoj sanaciji", kazao je Ivan Beroš iz Makarske.
Djelatnici Hrvatskih šuma označavaju na terenu stabla koja se hitno trebaju uklonit, pa se diljem opožarenog područja počelo s njihovim uklanjanjem jer predstavljaju opasnost za građane i automobile.
Požar je ponovno otvorio pitanje prometnice na Borku na koju građani već duže vrijeme upozoravaju. Uska je, ljudi svugdje parkiraju i žurnim službama predstavljala je veliki problem u obrani od požara.
„Ova cesta vapi za rekonstrukcijom, ali to je županijska cesta, mi nemamo mogućnosti i sredstva za to. Problem je akutan i to mora biti prioritetno, ovakve situacije to pokazuju", kažem Močić.
Pred građanima ovog opustošenog kraja još je mnogo borbe – najviše za one koji su izgubili svoje domove.
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