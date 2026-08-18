Svi se nadaju da će se to što prije dogoditi. Do tada, onima koji to žele, država daje na korištenje kontejnere koje će moći postaviti na svoja zemljišta. Da nije bilo lako prepričava nam i Zvonimir, inače pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja koji živi na Borku. Danas s obitelji i službama na terenu sanira štetu oko svoje kuće.