Hoće li Thompson pjevati rukometašima na mogućem dočeku? Grad: Neće dobiti dozvolu

Hrvatski rukometaši u petak igraju polufinale Europskog prvenstva protiv Njemačke. Već se priča o mogućem dočeku našim igračima na Trgu bana Josipa Jelačića. Kako je Grad zabranio Thompsonu nastup u gradskim prostorima kojima upravlja, poteglo se i pitanje što ako rukometaši budu tražili da im upravo on bude na dočeku.
"Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao. Njemu bi to sigurno bilo drago", rekli su iz Thompsonovog tima za 24sata.
No iz Grada su rekli da Thompson neće dobiti dozvolu.
"Odluka o zabrani ne odnosi se isključivo na javne ustanove, nego i na gradske površine. U slučaju da Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti", rekla je Sara Medved iz Kluba zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini.
Iz HDZ-a kažu:
"Čestitke našim rukometašima, nadamo se da će se gradonačelnik udostojiti ih dočekati bez obzira na kakvog sjaja bila medalja. Nadamo se da će se pjevati pjesme koji one želi. Hoće li zabraniti i Dinamu nastupe na Maksimiru nakon pozdrava koju su navijači izvjesili na utakmici?", rekao je HDZ-ov Mario Župan.
