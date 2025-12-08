Hrvat iz Toronta za N1 otkrio kako najlakše pratiti tekme hrvatske reprezentacije

Na kraju kaže da nogometna reprezentacija ima veliki značaj za očuvanje hrvatskog identiteta u dijaspori. „Djeca su mi rođena ovdje, supruga je Kanađanka, ali oni su se svi odavno zaljubili u Hrvatsku i to mi je jako drago. Ja bih rekao da je naša reprezentacija odigrala jako veliku ulogu kao faktor toga hrvatskog identiteta, ponosa i navijača. I recimo najbolji primjer toga je što već krojimo planove oko hrvatske reprezentacije, a ne kanadske reprezentacije“, zaključuje Michael.