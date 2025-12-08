Akcija USKOK-a i policije: U tijeku uhićenja

N1

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih radnji na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, izvijestio je u ponedjeljak Uskok.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, poput pretresa, provodi Pnuskok po nalogu Uskoka, dodalo je tužiteljstvo.

Prema pisanju medija, riječ je o skupini koja se sumnjiči za nabavu oko jedne tone marihuane namijenjene daljnjoj preprodaji, a koja je potom ilegalnu zaradu prala kroz razna ulaganja.

U Uskoku navode da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.