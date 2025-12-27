Prema prvim neslužbenim informacijama iz istrage, prenosi Nova.rs, mlađi muškarac je u obiteljskom stanu počinio dvostruko ubojstvo, tako što je nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je počinio samoubojstvo skokom sa zgrade. Slučaj je otkriven nakon što su susjedi prijavili da se na pločniku ispred višekatnice nalazi beživotno tijelo muškarca. Dolaskom policije i Hitne pomoći na mjesto događaja, konstatirana je smrt, a ubrzo je uslijedio još veći šok.