Tijelo muškarca pronađeno je jutros ispred zgrade u Kruševcu, a nedugo nakon toga pronađena su još dva tijela u stanu u istoj zgradi. Sumnja se da je riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu, a policija utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja.
Oglas
Prema prvim neslužbenim informacijama iz istrage, prenosi Nova.rs, mlađi muškarac je u obiteljskom stanu počinio dvostruko ubojstvo, tako što je nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je počinio samoubojstvo skokom sa zgrade. Slučaj je otkriven nakon što su susjedi prijavili da se na pločniku ispred višekatnice nalazi beživotno tijelo muškarca. Dolaskom policije i Hitne pomoći na mjesto događaja, konstatirana je smrt, a ubrzo je uslijedio još veći šok.
Ulaskom u stan u kojem je muškarac živio s roditeljima, pripadnici policije zatekli su stravičan prizor.
Tijela oca i majke pronađena su s brojnim ubodnim ranama u predjelu trupa i vrata.
Policija pronašla oružje
Očevid na mjestu događaja trajao je satima, a policija je, prema saznanjima, pronašla nož kojim je zločin najvjerojatnije počinjen.
„Prizor je bio jeziv. Na mjestu zločina pronađeno je hladno oružje s tragovima krvi, koje je poslano na vještačenje“, navodi izvor blizak istrazi.
Motiv i dalje nepoznat
Iako se sumnja na ubojstvo i samoubojstvo, službeni motiv ovog čina još uvijek nije utvrđen. Susjedi su u stanju šoka i navode da ništa nije upućivalo na ovakav ishod, dok policija provjerava je li u ovoj obitelji ranije bilo prijava za nasilje ili je li počinitelj imao povijest psihičkih problema.
Tijela stradalih prevezena su na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će potvrditi točan uzrok smrti svih sudionika ove tragedije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas