Aferu Hipodrom zamijenio ajngemahtec. Kampanju 'začinio' gubitnik iz prvog kruga

Vidjelo se to i po tome što se nakon njihovog sučeljavanja na Novoj TV najviše govorilo o - ajngemahtecu. Voditeljica je, naime, na kraju debate upitala oboje zagrebačkih kandidata što je to "ajngemahtec". Tomašević je samo kazao da je to "juha", a Selak Raspudić priznala da ne zna što je to. Bizarna rasprava o pilećem ujušku nastavila se i sljedećg dana kada su i Tomašević i Selak Raspudić novinarima svako za sebe pojašnjavali što ide u ajngemahtec i zašto to nisu znali prethodnog dana.