Tomašević odgovorio Turudiću: "Neka kaže što sam točno rekao da bi to bio govor mržnje"

"Mene zanima što konkretno sam rekao što bi se kvalificiralo kao govor mržnje. Kada to kaže Turudić onda je to zanimljivo jer je govor mržnje kazneno djelo. Što se tiče napisa tu je sve navodno. To je sve dio kampanje. Ekipa koja je godinama sisala proračun se ne miri s porazom. Pozivam birače da izađu u nedjelju i da nam daju glas jer još nije sve gotovo. Podjela novca je transparentna i gradonačelnik ne dijeli novac direktno nikome", kazao je Tomašević.