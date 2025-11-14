Auguštan Pentek (SDP): "Vlada ne sluša stručnjake nego ima cilj pogodovanja krupnom kapitalu"

"Ovo nije prvi put da HDZ krši Ustav i Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, odnosno oduzima prava lokalnim jedinicama da planiraju svoj prostor. Getoizira one koji nemaju da bi omogućili bogaćenje onih najbogatijih, otima zemljište građana za privatne interese kojekakvih moćnika i tu tzv. urbanu komasaciju po modelu HDZ-a bih izjednačila s jugoslavenskom nacionalizacijom", poručila je u petak na konferenciji za medije u Saboru SDP-ova Mirela Ahmetović.