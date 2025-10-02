žestoke kritike
Ahmetović o izboru na Ustavnom sudu: Ako je i od notornog Šeparovića, previše je!
Saborska zastupnica Mirela Ahmetović (SDP) u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je aktualne političke i gospodarske teme.
Na samom početku osvrnula se na inflaciju i kako poskupljenja utječu na ranjive skupine, kojima je u ovakvoj situaciji najteže.
"Ako premijer Andrej Plenković daje izjave, onda smo prošle godine pobijedili inflaciju. Ako pogledamo stvarnu situaciju, imamo uzlazni trend i rast cijena hrane. A to je problem. Ako hrana poskupi za pet do šest posto, onda je stvarna inflacija pet do šest posto", izjavila je Ahmetović pa nastavila:
"Hrana je postala najveći dio kućnog budžeta umirovljenika i onih koji imaju ispodprosječnu plaću. Dakle, inflacija jest u uzlaznom trendu, unatoč naporima Plenkovića da bi prikazao kao da je maltene nema. Također, u ovu inflaciju nisu uračunati računi za energiju, koji slijede narednih mjeseci. Onda možete zamisliti trend rasta kad se i to uključi."
Komentirala je dodatke za umirovljenike.
"Njihov staž mjesečno, Plenkoviću vrijedi 50 centi. Radi se o šest eura po godini staža pa kad se preračuna po mjesecima, jedan umirovljenik zaslužio je 50 centi za čitav mjesec rada."
"Ne živimo u paralelnoj stvarnosti"
Naglasila je i da će zbog afričke svinjske kuge porasti cijene mesa.
"Svinjetina je među jeftinijim mesom. I znate tko profitira na nedaćama običnog čovjeka? Oni koji su dobro ufoteljeni. Lako je ministru Gordanu Grliću Radmanu glupirati se po Saboru kad na nedaćama upravo njegova tzv. bivša tvrtka zarađuje na svinjskoj kugi. On inflaciju neće osjetiti. Nitko od nas političara. Jer, ne trošimo većinu plaće na hranu."
Političari su dobili prošle godine povišice, što analitičari vide kao razloge mirnije i pacificiranijeg nastupa prema Vladi.
"Ne pamtim da je itko okarakterizirao, a mogu govoriti u svoje ime, moj nastup kao umjeren. Mi čitavo vrijeme predlažemo naš (SDP-ov, op.a.) model umirovljenicima, ali i pakete mjera suzbijanja inflacije u Hrvatskoj. Ne bih rekla da smo pacificirani. Da, ne osjećamo inflaciju kao ranjive skupine, ali smo ti koji čitavo vrijeme govorimo i predlažemo mjere, a neke se i prepisuju. Neka prepisuju, ali nemojte lagati. Premijer misli da su ljudi kojima se obraća idioti. Ne živimo u paralelnoj stvarnosti, vidimo kakve su cijene."
Inflacija nije jedina u fokusu proteklih dana, to je svakako i podignuta optužnica protiv bivšeg ministra Josipa Dabre.
"Stupanjem Domovinskog pokreta na vlast, otvorena je Pandorina kutija primitivizma, prostakluka i veličanja zločinačkih režima. Za to je odgovoran premijer Plenković. Domovinski pokret nastao je iz HDZ-a, a i nestat će zbog HDZ-a. Ono što trebamo je osvijestiti da je HDZ taj koji je odgovoran za situaciju u zemlji, pa i zato što mu većinu čini čovjek koji je proganjan kazneno. Kao što bi trebali svi koji krše zakone. Što je očekivao? Da će ga se lišiti? Možda je opravdano to očekivao jer je dio većine. Koliko će sjediti u zatvoru i hoće li, vidjet ćemo, ali nadam se da će kazna Dabri biti primjerena. Takva osoba, koja je prekršila zakon, sjedi u Saboru i odlučuje o sudbini 3,8 milijuna građana RH. E, to je problem. Takvi ljudi odlučuju o sudbini poštenih građana."
"Šeparović je posljednji koji može docirati"
Na kraju se osvrnula i na Ustavni sud, koji je promijenio predsjednika. A to je izazvalo kritike zbog načina kako se to izvelo.
"Izbor predsjednika i potpredsjednice je učinjen na način da se prekršila dobra sudska praksa, da se tako izjasnim. Pojedini ustavni stručnjaci osuđuju suce koji u toj lakrdiji nisu htjeli sudjelovati, a recenzentni su knjiga u kojima stoji kako se treba postupati u ovakvim situacijama. Zašto recenziraju knjige na jedan, a u javnost istupaju na drugi način? Također, potpredsjednica Suda je imenovana osam mjeseci prije isteka mandata aktualnog potpredsjednika Mate Arlovića. Ušla je u Ustavni sud upravo na naš prijedlog i ne mogu skrivati razočaranje time što je pristala sudjelovati u takvom izboru", kaže Ahmetović pa zaključuje:
"A aktualni predsjednik Suda, notorni Miroslav Šeparović, je posljednji koji bi mogao docirati onima koji su napustili sjednicu... I takav čovjek, koji je sam sebi produžio mandat, ima obraza na odlasku komentirati ustavne suce koji nisu htjeli sudjelovati u ovakvoj lakrdiji. Ako je i od norotnog Šeparovića, previše je."
