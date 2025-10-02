Ahmetović o izboru na Ustavnom sudu: Ako je i od notornog Šeparovića, previše je!

"Stupanjem Domovinskog pokreta na vlast, otvorena je Pandorina kutija primitivizma, prostakluka i veličanja zločinačkih režima. Za to je odgovoran premijer Plenković. Domovinski pokret nastao je iz HDZ-a, a i nestat će zbog HDZ-a. Ono što trebamo je osvijestiti da je HDZ taj koji je odgovoran za situaciju u zemlji, pa i zato što mu većinu čini čovjek koji je proganjan kazneno. Kao što bi trebali svi koji krše zakone. Što je očekivao? Da će ga se lišiti? Možda je opravdano to očekivao jer je dio većine. Koliko će sjediti u zatvoru i hoće li, vidjet ćemo, ali nadam se da će kazna Dabri biti primjerena. Takva osoba, koja je prekršila zakon, sjedi u Saboru i odlučuje o sudbini 3,8 milijuna građana RH. E, to je problem. Takvi ljudi odlučuju o sudbini poštenih građana."