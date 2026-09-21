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dvodijelni specijal

AI: PRILIKA ILI PRIJETNJA? Za što Hrvati najčešće traže pomoć umjetne inteligencije?

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N1 Hrvatska
|
21. ruj. 2026. 15:32
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AI specijal
N1

Pitate li umjetnu inteligenciju kako nešto napisati, što kupiti, kamo putovati – ili joj povjeravate pitanja o vlastitom zdravlju? Novo nacionalno istraživanje otkriva gdje Hrvati najčešće traže pomoć AI-ja, a jedan od najbrže rastućih načina korištenja mogao bi mnoge iznenaditi.

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Umjetna inteligencija više nije nova ni rubna tehnologija. Ušla je u naše urede, škole i domove, a građani je sve bolje poznaju, sve češće koriste i sve pozitivnije doživljavaju. No, istodobno povlače jasne granice kada su u pitanju privatnost, ljudska prosudba i odluke koje nisu spremni prepustiti tehnologiji.

Kako se odnos hrvatskih građana prema umjetnoj inteligenciji promijenio od 2023. do 2026. godine? Vjerujemo li AI-ju više nego prije? U kojim ga situacijama već prihvaćamo kao savjetnika, a gdje mu još uvijek ne dopuštamo da odlučuje umjesto nas?

Odgovore donosi AI: PRILIKA ILI PRIJETNJA?, novi dvodijelni specijal N1 televizije.

Emisiju vodi novinar i urednik N1 televizije Hrvoje Krešić, a njegovi su sugovornici prof. dr. sc. Robert Kopal, voditelj Instituta za kreativnost i kritičko mišljenje, te prof. dr. sc. Zvonimir Galić, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kopal će predstaviti rezultate četverogodišnjeg istraživanja, dok će Galić objasniti što se iza brojki krije – kako umjetna inteligencija mijenja naše ponašanje, način donošenja odluka i povjerenje u vlastite sposobnosti.

Kroz devet tematskih cjelina emisija prati put od informiranosti i AI pismenosti do sve intenzivnijeg korištenja umjetne inteligencije. Otvaramo pitanja obrazovanja, mentalnog zdravlja, dezinformacija, privatnosti i budućnosti radnih mjesta.

Posebno ćemo istražiti gdje Hrvati danas najčešće konzultiraju AI. Koriste li ga prije svega kao zamjenu za internetsku tražilicu i prevoditelja ili mu već povjeravaju pitanja o kojima su donedavno razgovarali isključivo sa stručnjacima?

Govorit ćemo i o agentnom AI-ju – sustavima koji više ne daju samo odgovore, nego mogu samostalno izvršavati zadatke i donositi odluke. Koliko smo kontrole spremni prepustiti tehnologiji, a gdje će čovjek i dalje morati imati posljednju riječ?

Je li AI za Hrvatsku velika prilika ili prijetnja kojoj još ne vjerujemo?

Dvodijelni specijal AI: PRILIKA ILI PRIJETNJA? gledajte u srijedu 23. rujna i 30. rujna u 14:30 samo na N1.

Teme
ai: prilika ili prijetnja? hrvoje krešić n1 televizija

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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