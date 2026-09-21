NEZADOVOLJNI UVJETIMA RADA
ZET-ovci kreću u prikupljanje potpisa. Evo za kada najavljuju štrajk
Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa od utorka prikuplja potpise svojih članova kako bi se donijela konačna odluka o stupanju u štrajk.
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Sindikat je na Facebooku pozvao članove da u utorak, a prema potrebi i u srijedu, potpisom podrže odluku o organizaciji najavljenog štrajka.
Potpisi se prikupljaju od 3.30 sati ujutro tijekom cijelog dana kod dispečera na autobusnim pogonima Dubrava, Podsused i Velika Gorica, tramvajskim pogonima Trešnjevka i Dubrava te u Remizi, u staklenoj kućici. Od 7 do 15.30 sati potpise je moguće dati i u prostorijama Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb te Sindikata autobusnog, tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb.
"Pozivamo sve članove, kao i sve ostale radnike koji dijele naše nezadovoljstvo trenutačnim uvjetima, da pristupe potpisivanju i daju svoj glas za zajedničku borbu. Vaš potpis je naša zajednička snaga! Samo jedinstveni možemo izboriti uvjete koje zaslužujemo", poručili su iz Sindikata.
Štrajk Sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljen je za ponedjeljak, 28. rujna, a sindikati njime traže poboljšanje materijalnih prava radnika i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje.
Predsjednici sindikata ističu da štrajk dolazi nakon dva mjeseca neuspješnih pregovora s poslodavcem te da bi mogao trajati i više dana.
Tijekom štrajka sindikati će, kako navode, voditi računa o nužnim poslovima i osnovnim potrebama građana. Ipak, zbog manjka radnika moglo bi doći do posljedica za javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina te druge komunalne usluge.
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