Pokrenuto postrojenje za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka

"Postrojenje za obradu teških ostataka unaprijedit će održivost i profitabilnost cjelokupnog našeg rafinerijskog poslovanja. Projekt je važan i za Hrvatsku i regiju jer poboljšava energetsku sigurnost i omogućuje stabilniju opskrbu za naše kupce. Uspjeh projekta pridonijet će profitabilnosti rafinerije, razvoju lokalne zajednice i poboljšati investicijski potencijal kompanije za daljnja ulaganja u zelenu tranziciju", izjavila je predsjednica uprave Ine Zsuzsanna Ortutay.