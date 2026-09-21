priopćila Ina
Pokrenuto postrojenje za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka
Novo postrojenje za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka uspješno je pokrenuto nakon mehaničkog dovršetka i ispitivanja opreme, priopćila je Ina u ponedjeljak.
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Rafinerija sada može prerađivati teže vrste nafte, čime se širi krug potencijalnih dobavljača i dodatno jača sigurnost opskrbe, kaže se u priopćenju.
Novo postrojenje ukida potrebu za uvozom vakuumskog plinskog ulja, dok se iz iste količine sirove nafte očekuje do 30 posto više dizela.
Vrijednost projekta iznosi gotovo 700 milijuna eura.
Sirovina je uvedena u postrojenje 1. rujna 2026. godine, čime je započela proizvodnja goriva. Postrojenje od tada radi neprekidno i trenutačno dostiže oko 70 posto projektiranog kapaciteta. Svi ključni proizvodi proizvedeni su u skladu s propisanim specifikacijama, što potvrđuje uspješno pokretanje postrojenja, izvijestila je Ina.
"Postrojenje za obradu teških ostataka unaprijedit će održivost i profitabilnost cjelokupnog našeg rafinerijskog poslovanja. Projekt je važan i za Hrvatsku i regiju jer poboljšava energetsku sigurnost i omogućuje stabilniju opskrbu za naše kupce. Uspjeh projekta pridonijet će profitabilnosti rafinerije, razvoju lokalne zajednice i poboljšati investicijski potencijal kompanije za daljnja ulaganja u zelenu tranziciju", izjavila je predsjednica uprave Ine Zsuzsanna Ortutay.
Najavila jer nastavak ulaganja u tom smjeru kroz druge projekte, poput postrojenja za proizvodnju zelenog vodika koje je trenutno u izgradnji, te ugradnje protutlačne parne turbine.
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