Stižu nova pravila za djecu na internetu: Hrvatska priprema sustav provjere dobi. Oglasio se Habijan

Prema Ministarstvu, predviđeni su snažniji mehanizmi provjere dobi i veća odgovornost pružatelja digitalnih usluga za sigurnost djece. Budući da bi riječ bila o uredbi koja bi se izravno primjenjivala u državama članicama, Ministarstvo ističe važnost izbjegavanja različitih nacionalnih pravila i regulatorne fragmentacije.