Navijač domaćeg kluba, 19-godišnji hrvatski državljanin, u ponedjeljak je u žurnom prekršajnom postupku doveden na nadležni sud zbog sumnje u počinjenje prekršaja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Utvrđeno je da je tijekom kretanja u skupini domaćih navijača u blizini stadiona aktivirao dimnu bombu, te je uz sebe imao podkapu fantomku.