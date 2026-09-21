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BEZ VEĆIH INCIDENATA

Policijska akcija na Rujevici, privedeno pet osoba. Što su sve pronašli?

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Hina
|
21. ruj. 2026. 15:53
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utakmica
PU primorsko-goranska

Na utakmici nogometnih klubova Rijeka i Hajduk, koja je odigrana u nedjelju na Rujevici u Rijeci, nije bilo većih incidentata, privedeno je pet osoba a prije početka utakmice pronađeno je 65 dimnih bombi i 46 baklji, izvijestila je u ponedjeljak PU primorsko-goranska.

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Utakmica je bila proglašena utakmicom visokog sigurnosnog rizika, a pratilo ju je 7.848 posjetitelja, među kojima 411 navijača gostujuće momčadi.

Policija je prilikom pregleda stadiona prije utakmice na sjevernoj tribini pronašla 65 dimnih bombi i 46 baklji, a tijekom utakmice privedena su četiri domaća i jedan gostujući navijač.

Navijač domaćeg kluba, 19-godišnji hrvatski državljanin, u ponedjeljak je u žurnom prekršajnom postupku doveden na nadležni sud zbog sumnje u počinjenje prekršaja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.  Utvrđeno je da je tijekom kretanja u skupini domaćih navijača u blizini stadiona aktivirao dimnu bombu, te je uz sebe imao podkapu fantomku. 

Policija navodi kako je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta osoba koje su se tijekom nogometne utakmice protupravno ponašale.

Teme
privedeni navijači utakmica rijeka-hajduk utakmica visokog rizika

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