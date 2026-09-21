stare novčanice
Pronašao bogatstvo u sefu, a onda je uslijedio hladan tuš
Dok je sređivao ostavštinu pokojnog strica koji nije imao djece, 51-godišnji Stefano P. iz Cunea na sjeverozapadu Italije u bankovnom je sefu pronašao više od dvije milijarde nekadašnjih talijanskih lira.
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Kako piše talijanski Il Messaggero, a prenosi 24ur, novac je godinama stajao u sefu. Prema službenom tečaju po kojem je pri uvođenju eura za jedan euro trebalo izdvojiti 1936,27 lira, dvije milijarde lira danas bi vrijedile oko 1,03 milijuna eura.
No, ispostavilo se da pronalazak novca ne znači i da ga Stefano može koristiti. Talijanska lira bila je službena valuta do kraja 2001., dok su euro novčanice i kovanice uvedene u optjecaj 1. siječnja 2002. Nakon toga postojalo je prijelazno razdoblje tijekom kojeg je stare lire bilo moguće zamijeniti za eure.
Danas takvu zamjenu više ne obavljaju obične banke. Za eventualnu konverziju nadležna je talijanska središnja banka Banca d'Italia, koja je, prema pisanju Il Messaggera, odbila Stefanov zahtjev.
Stefano se s takvom odlukom nije pomirio. Obratio se specijaliziranoj udruzi Associazione Italia i sada razmatra mogućnost pokretanja pravnog postupka.
Stručnjaci: Stefano nema velike izglede
Njegovi zastupnici žele se pozvati na 2935. članak talijanskog Građanskog zakonika. Tvrde da desetogodišnji rok zastare u ovom slučaju ne bi trebao početi teći istekom općeg roka za zamjenu lira, nego tek kada je nasljednik stvarno pronašao novac.
Stefano prije otvaranja sefa nije znao da novac postoji pa, prema toj pravnoj argumentaciji, ranije nije ni mogao ostvariti svoja prava. Hoće li takav pravni pristup biti uspješan, tek treba vidjeti, no prema mišljenju stručnjaka izgledi nisu veliki.
Slični slučajevi u Italiji pojavljuju se više od dva desetljeća nakon uvođenja eura. Tijekom obnove dugo prazne kuće u pokrajini Messina novi je vlasnik, primjerice, pronašao 135,4 milijuna lira. Novac je bio skriven u sedam limenki, u kojima su se nalazile 1354 novčanice od 100.000 lira.
I u tom slučaju problem je bio isti – stari novac više se nije mogao jednostavno odnijeti u banku i zamijeniti.
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