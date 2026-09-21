No, ispostavilo se da pronalazak novca ne znači i da ga Stefano može koristiti. Talijanska lira bila je službena valuta do kraja 2001., dok su euro novčanice i kovanice uvedene u optjecaj 1. siječnja 2002. Nakon toga postojalo je prijelazno razdoblje tijekom kojeg je stare lire bilo moguće zamijeniti za eure.