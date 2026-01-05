Albanac (35) osuđen na zatvor zbog pranja novca: Uhvaćen na granici s preko 700 tisuća eura

„Novac je pohranio tako što ga je zapakiranog u 28 vakumskih vrećica sakrio unutar vozila. Dolaskom na državnu granicu nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi novac u tom iznosu, a što je prema zakonu bio dužan“, priopćili su iz DORH-a. U svom naumu nije uspio jer su novac pronašli i oduzeli carinski službenici.