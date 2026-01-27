Vladajuća koalicija jednoglasno podržala Ćorića: "Bit će odličan ministar"

Sanadera su nakon sastanka parlamentarne većine novinari upitali koliko će Ćoriću "biti na teret" sve što "vuče" iz prijašnjih ministarskih funkcija, na što je odgovorio da se svatko tko je na nekoj funkciji mora propitkivati, ali i da su to sve teme koje su "već iscrpljene" te da na sastanku koalicije nije bilo nikakvih primjedbi na njegov izbor.