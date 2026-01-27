salva kritika
Oporba oplela po Ćoriću: "Nitko pametan i normalan se ne bi vezao uz ovu Vladu i Plenkovića"
Premijerov prijedlog viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića za novog ministra financija u utorak je potaknula salvu kritika iz oporbenih redova, uz podsjećanje na, kako tvrde, niz afera i repova koji se vuku za njim, a od Ćorića ponajprije očekuju da ponudi rješenje za problem inflacije.
"Andreju Plenkoviću je očito dogorjelo do noktiju kada čovjeka obilježenog aferama mora vratiti u Vladu jer nema alternativu i kadrova. Recikliramo ono što smo davno bacili. Prvo ga je sklonio, a onda ga vraća jer očito nitko pametan i normalan se ne bio vezao uz ovu Vladu i Plenkovića. Posebno nitko ne želi u ovaj resor u kojem postoje rupe od zdravstva, socijale do fonda za mirovine”, ocijenila je Mirela Ahmetović (SDP).
"Ministar koji je spreman preuzeti sve funkcije zato što je Plenkovićev poslušnik, Ćorić mi se, 2021. godine na aktualcu smijao kada sam mu postavila pitanje o inflaciji koja je tada bila 2,8 posto i pitala sam ga koje mjere Vlada namjerava provesti kako bi zaštitila građane. Vrlo brzo nakon toga otišao je u HNB i kao viceguverner nije učinio ništa po pitanju inflacije", upozorila je.
"S obzirom da Ćorić dolazi s jedne fine, lagodne pozicije viceguvernera gdje ne trebaš raditi ništa po svojoj osnovnoj zadaći, a to je kontrola inflacije i stabilnost cijena na puno lošiju i puno vidljiviju, ali i lošije plaćenu poziciju, mogu samo zaključiti ili da je silan karijerist ili je debeli dužnik Plenkoviću", ocijenila je.
Smatra i da je HDZ je kadrovski totalno podkapacitiran ako jednog te istog čovjeka nakon niza afera vraća u četvrto ministarstvo. Navela je kako se Ćorić veže uz afere poput vjetroelektrane Krš-Pađene, predaje hrvatske nafte Mađarima za koju do danas ne znamo po kojoj cijeni i da li uopće uz cijenu, izostanak modernizacije riječke Rafinerije, pad Zakona o gospodarenju otpadom na Ustavnom sudu.ž
To je, ističe Ahmetović, njegova referenca da sada dođe na čelo Ministarstva financija i padne mu još koji zakon iz tog resora. Podsjetila je i na aferu Škugor i višemilijunsku štetu Ini te još niz drugih afera koje, napominje, govore o jako dobrim "radarima" Andreja Plenkovića, dodavši da sada ima i Ivana Turudića iza leđa da ga brani u svim njegovim marifetlucima.
Miloš: Inzistirat ćemo na rješavanju pitanja inflacije
Jelena Miloš (Možemo!) kaže da je jasno da ministar Ćorić dolazi s prtljagom i to je sigurno nešto što će morati objasniti i javnosti i saborskim zastupnicima.
„Po pitanju njegovog rada, inzistirat ćemo na pitanjima koja su bitna građanima, a to je prije svega kako će riješiti pitanje inflacije koju Vlada ne uspijeva obuzdati godinama. Tražit ćemo i da riješi problem fiskalizacije 2.0 koja još uvijek nije dobro profunkcionirala, a zanima nas i hoće li konačno osigurati fiskalni prostor da Hrvatska uvede univerzalni dječji doplatak, što je zahtjev našeg Kluba”, najavila je.
Mišljenja je da će posebno biti zanimljivo kako ministar odgovara na rješavanje problema inflacije jer su u prošlosti HNB i Ministarstvo financija međusobno prebacivali odgovornost jedni na druge, pa očekujemo da ministar koji ima iskustvo oba sustava ponudi jasno rješenje.
Grmoja: Plenković želi čovjeka kojeg će kontrolirati
I Nikola Grmoja (Most) podsjetio je na afere u koje je Ćorić bio uključen – vjetroelektrane Krš-Pađene, afera 'plin za cent' u kojoj je, kaže pred Antikorupcijskim vijećem član Uprave Ine Davor Mayer rekao da im je Ćorić sugerirao da zatvore oči kako bi se ugasila sisačka rafinerija da bismo dobili zeleno svjetlo za ulazak u OECD.
Očito je, naglašava, da Plenković na toj poziciji želi imati čovjeka kojega može u potpunosti kontrolirati jer možda Primorac nije dao da mu se Plenković previše petlja i ovo je drugi ministar financija koji odlazi iz Vlade. Napomenuo je i da su se pojavile informacije da je upravo Ćorić u aferi 'plin za cent' lobirao kod Mađara da se postavi Damira Škugora u sektor vezan za plin, a riječ je o čovjeku u čitavom nizu afera.
Znameniti Plenkovićevi 'radari' očito više ne funkcioniraju, ali ovdje više nije pitanje radara nego da čovjeka koji je već bio u Vladi, za kojeg zna za što je sposoban i za kojim se povlači niz repova, a sada ga iz HNB-a povlači u Vladu, kazao je.
Podsjetio je i da je Plenković prije nekoliko mjeseci upirao prstom u HNB da je odgovoran za inflaciju, pa je, kaže, posljedično i viceguverner odgovoran, ali ga sada, unatoč tomu, postavlja za ministra u svojoj Vladi. „Prijedlog Ćorića za ministra financija je sramotan, ali nećemo se naslađivati jer želimo dobro našoj Hrvatskoj i voljeli bismo na toj poziciji nekog stručnog i bez repova tako da nismo zadovoljni tim imenovanjem”, ističe Grmoja.
Peternel: Počelo je recikliranje ministara
Igor Peternel (DOMiNO) mišljenja je da je izgleda počelo recikliranje pa možda možemo uskoro očekivati i Lovru Kuščevića za ministra.
„Ćorić je više puta bio ministar u raznim ministarstvima, valjda još jedino nije bio premijer. Ćorić je iz Vlade otišao pod čudnim okolnostima ondašnje afere oko Martine Dalić, vjetroelektrana i drugih afera. Ne znam koliko je pametno da ga Plenković sada vraća, ali kao oporbena stranka nećemo ga podržati za ministra”, najavio je.
Nezavisna Boška Ban, koja je u recentnom razdoblju nekoliko puta glasala kao i vladajuća većina, kazala je da je pravo premijera da bira svoj tim. Nije se htjela izjasniti kako će glasati o Ćoriću nego će, najavila je, odluku o tomu donijeti nakon što ga se sasluša na matičnom Odboru za financije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare