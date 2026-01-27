Oporba oplela po Ćoriću: "Nitko pametan i normalan se ne bi vezao uz ovu Vladu i Plenkovića"

"Ministar koji je spreman preuzeti sve funkcije zato što je Plenkovićev poslušnik, Ćorić mi se, 2021. godine na aktualcu smijao kada sam mu postavila pitanje o inflaciji koja je tada bila 2,8 posto i pitala sam ga koje mjere Vlada namjerava provesti kako bi zaštitila građane. Vrlo brzo nakon toga otišao je u HNB i kao viceguverner nije učinio ništa po pitanju inflacije", upozorila je.