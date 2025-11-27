Hajdaš Dončić: Proračun je pun kolesterola i steroida

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) smatra da u proračunu nema ozbiljne ideje vodilje kojim smjerom Vlada vodi politiku, osim da smo preuzeli „europsku šizu” oko izdvajanja za obranu, a nismo se poveli za europskim zemljama kad su u pitanju izdvajanja za znanost , zdravstvo, ozbiljne demografske politike i zelene politike. Dodaje kako i dalje nema ni traga ozbiljnoj imigracijskoj politici ni politici integracije stranih radnika. Posebno je apostrofirala i zdravstvo te najavila niz amandmana kojim će tražiti sredstva za nabavu određenih medicinskih uređaja.