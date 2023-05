Analitičar: “Ukrajinu se snabdijeva taman da ne izgubi rat, a ne da ga dobije”

Podijeli :

Vojni analitičar Igor Tabak gostovao je u N1 Newsnightu gdje je govorio o stanju na bojištu u Ukrajini.

Britanci aktivno pomažu i najavili su pomoć koji Ukrajinci već dugo zazivaju, a to je slanje zrakoplova borbenih lovaca. Analitičar kaže: “Oni pomažu obuku i kod sebe. Ukrajina ima i Legiju stranaca preko koje bi se Britanci mogli prijaviti u vojsku i služiti kao instruktori. Ovo s avionima je na puno dužem štapu. Još je na dužem štapu nego recimo davanje američkih tenkova koje možda bude do početka jeseni. Ovo je sigurno možda do kraja godina, ako ne i puno dulje”.

Kad je riječ o zrakoplovima F-16, Tabak ističe: “Uzmite u obzir da se i za Hrvatsku postavilo pitanje da bi dodatno trebalo investirati u aerodrome kad bi se išlo na te avione, a Ukrajina je u ratu. Ti svi aerodromi su izloženi napadima, a tražili bi dosta velike zahvate. Pitanje je bi li oni morali biti stacionirani negdje drugdje van teritorija te zemlje. Zapad puno obećava, a ispunjenje ide sporije. Ukrajinu se snabdijeva taman toliko da ne izgubi rat, a ne da ga dobije. Pripreme za ofenzivu o kojima se već dugo priča idu jako sporo. Puno je tu obećanja koja treba sklopiti na terenu”.

“Skupljanje zaliha za ofenzivu je ogroman posao koji su NATO i EU pomogli, ali puno sporije nego li se pričalo na sastancima polkitičara”, ističe Tabak.

Kad je riječ o situaciji u Bahmutu, kaže: “Spominju danas i ruske partizane koje Ukrajina podržava koji su prešli granicu i zauzeli par sela na prostoru Ruske Federacije. Ako je to istina, oni su osvojili više terena, u 24 sata svog djelovanja, nego Wagner u Bahmutu zadnjih par mjeseci. To je pravi odnos snaga gdje Ruska Federacija na papiru druga vojska svijeta, sad se bori od ulice do ulice. Na svojim dnevnicima pokazuju karte grada naznačujući zgradu po zgradu da bi se vidjelo neko napredovanje”.

“Imajte na umu da za prilazak Bahmutu Rusima je trebalo od prošlog 1. svibnja pa do listopada dok su se približilu gradu. Pet mjeseci samo za prići gradu”, ističe analitičar.

Također naglašava da ako i zauzmu grad, taj grad treba držati, što je dodatni problem za Ruse.

