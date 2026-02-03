nakon parlamentarne većine
Plenković: "Ekipa iz Moramo, odnosno Možemo!, promašili su ceo fudbal"
U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine nakon kojeg je premijer stao pred novinare.
Premijer se prvo osvrnuo na sastanak kolacije pa je prešao na doček za koji kaže da je protekao u najboljem redu.
"Ogroman broj ljudi koji su bili na trgu je potvrdio da je Vlada napravila potez jedini koji je bio moguć i odgovoran, a to je da spoji fantastičan uspjeh sportaša s osjećajima naroda koji su željeli podijeliti te trenutke nacionalnog ponosa i zanosa i to još uz krasnu navijačku i domoljubnu atmosferu", rekao je Plenković.
"Na institucijama je da naprave ovakve doček. Čestitke ministarstvima, koje su sve to uspjele organizirati", dodao je premijer.
Odgovorio je na pitanje kontrolira li Vlada Thompsona kako to tvrdi Tomašević
"Problem je ta neka paranoja koja postoji u Moramo gdje oni misle da se HDZ ili ja bavimo borbom protiv njih na način da instrumentaliziramo Thompsona. Ne znam zašto oni to misle. Nikako mi nije jasno što se s njima događa - pa do toga kakav je repertoar. Telefonski sam Tomaševiću rekao da je jedino što želimo "copy paste" proslave od prošle godine.
Igrači vape za pjesmama koje ih motiviraju i dižu. Znate što vam obično naše reprezentacije rade - puste Milu Kekina i kad čuju Kekina oni lete po terenu. Zašto ovo govorim - karikiram i čak se malo nastojim našaliti jer imam dojam da je ekipa iz Moramo, pardon Možemo, promašila jučer "ceo fudbal" kako bi rekli naši u susjedstvu", rekao je Plenković i dodao da su promašili i sa smiješnim zaključkom Gradske skupštine.
"Stalno neki dvostruki standardi. Jedno nevjerojatno licemjerje, dvostruki standardi...to je imaginarna borba protiv fašizma", dodao je.
"Što bi Vlada u situaciji, kada se vidi da se propušta trenutak, trebala napraviti? Hoćete od mene da ja ne osjetim bilo hrvatskog naroda, da ne vidim koliko narod uživa u uspjehu rukometaša?", kaže Plenković i dodaje da lijeva ekipa sad ide radit političke reklamacije.
"Imali su šansu, promašili su sve i pokazali su da nisu sa svojim narodom jučer i uspjesima sportaša jer su izmisli temu fašizacije. Sad njih mori i muči i plaču i nariču kako nisu bile Čavoglave na repertoaru. Jesam li ja možda slagao sinopsis što će se pjevati. Ja nisam do subote navečer uopće imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada nešto uključi u to. Tek kad me Glavina zvao navečer sam shvatio što se događa. Njihov mentalni sklop je kao da se mi stvarno imamo vremena baviti takvim stvarima, da smo stvarno opterećeni njima", rekao je Plenković.
Rekao je kako je ekipa iz Možemo! dala crveni karton narodu i sportašima.
"Jučer nisam vidio niti jednog ustašu. Napravili su balon iz kojeg ne mogu izaći. Histeriju radi od 100 do 200 ljudi. Mi imamo dojam kao da nešto nije normalno u Hrvatskoj. Taj balon treba probušiti. Ovo je već dosadno, ništa nije dobro. To što smo mi sve napravili je kao sreća. To je sve sreća. Sve što smo mi napravili. S tim istim ljudima mi bismo se sada trebali dogovoriti".
Govoreći o tome što očekuje od najavljenog traženje ocjenu ustavnosti, Plenković ističe:
"Može raditi što god hoće. Psi laju, karavane prolaze. Bronca je bila u nedjelju, doček u ponedjeljak. Neka promisle malo što rade", govori i napominje kako lokalna vlast ne može ograničavati aktivnost nacionalnog državnog karaktera.
"Zagreb je glavni grad cijele Hrvatske i zato državna vlast ima mogućnosti da u ovakvim situacijama nastupi tek kad se grad izmaknuo."
