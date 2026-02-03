Plenković: "Ekipa iz Moramo, odnosno Možemo!, promašili su ceo fudbal"

"Imali su šansu, promašili su sve i pokazali su da nisu sa svojim narodom jučer i uspjesima sportaša jer su izmisli temu fašizacije. Sad njih mori i muči i plaču i nariču kako nisu bile Čavoglave na repertoaru. Jesam li ja možda slagao sinopsis što će se pjevati. Ja nisam do subote navečer uopće imao osjećaj da postoji potreba da se Vlada nešto uključi u to. Tek kad me Glavina zvao navečer sam shvatio što se događa. Njihov mentalni sklop je kao da se mi stvarno imamo vremena baviti takvim stvarima, da smo stvarno opterećeni njima", rekao je Plenković.