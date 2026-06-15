USKOK podigao optužnicu protiv 15 okrivljenika. Sumnjiče se za krijumčarenje, prodaju droge te pranje novca

U okviru realizacije toga plana, I. okr. je dogovarao i financirao nabavu raznih vrsta droge te njezin prijevoz s područja Zagrebačke županije do Rijeke za što je angažirao kurire - III., IV. i XII. okr. koji su tako prevezli najmanje 25 kilograma navedenih vrsta droge. Za preuzimanje droge od kurira bio je zadužen II. okr. koji je drogu prevozio do sigurnih mjesta za skladištenje kod V. i X. okr., dok su V., VII. i IX. okr. drogu vagali, prepakiravali i miješali s punilima u manje pakete radi daljnje distribucije na području Rijeke i šire okolice, dodaje se.