Ante Kotromanović za N1: Propuštene su velike prilike u zadnje četiri godine

Kotromanović smatra da je bilo pogrešno to što je Vlada donosila odluke bez predsjednika Republike. "Ja sam uvijek tražio širu javnu raspravu. Zvao sam Tomislava Ivića na kolegije ponedjeljkom jer je to naša tema. Treba imati dobar stav, ministri bi trebali podupirati jedan drugog. Lako je meni sad biti pametan, ali odluku treba donijeti u realnom vremenu, a to je najteže. Nije kolegijalno govoriti nešto nakon četiri, pet, devet godina. Sve to skupa treba biti protočnije, u smislu da se informacije dijele među ključnim osobama, a to su Sabor, Vlada i predsjednik", govori.