Na Pantovčaku se sastaju Plenković i Milanović: Što je na dnevnom redu Vijeća za obranu?

Državni i vojni vrh mora razgovarati o ključnim vojnim i obrambenim dokumentima koje je vlada poslala prije više od mjesec dana na Pantovčak. Zoran Milanović uz to želi razgovarati i o obaveznom vojnom roku, koji je još na čekanju jer ne postoje zakonska rješenja, pa je i povratak ročne vojske u vojarne na čekanju. Pretpostavlja se da bi to moglo biti rješeno do kraja ili početka iduće godine.