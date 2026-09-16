"Posebno smo razgovarali o ubrzanju isporuka Black Hawkova i HIMARS-a Hrvatskoj. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo dogovorili ubrzanu isporuku i za manje od godinu i pol dana imat ćemo Black Hawkove i (raketne sustave) HIMARS u našim Oružanim snagama", rekao je ministar Anušić.