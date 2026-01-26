Anušić otkrio koliko je poziva poslano za vojni rok

Josip Mikacic/PIXSELL

Provode se liječnički pregledi ročnika pozvanih na obvezno služenje dvomjesečnog vojnog roka. Za prvi naraštaj ročnika, na zdravstvene preglede pozvano ih je oko 1200, a do sada ih je pregledano 980. Početkom ožujka, 800 ročnika popunit će vojarne u Kninu, Slunju i Požegi... U ovoj godini MORH planira na temeljno vojno osposobljavanje uputiti oko 4000 mladića.

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je za HRT da se služenje vojnog roka u Hrvatskoj temelji prvenstveno na godištu rođenja. Pozivaju se svi koji su navršili 19 godina i imaju obvezu temeljno-vojnog usposobljavanja.

"U siječnju je poslano prvih 1200 poziva, a svi pozvani bit će pregledani do kraja mjeseca. Liječnički pregledi su standardni psihofizički, uključujući fizičku spremnost, razgovor s psihologom, krvne pretrage i EKG. Pregledi često otkrivaju potencijalne zdravstvene probleme na vrijeme, što je korisno za daljnje praćenje zdravlja mladih, rekao je.

Dio pozvanih bira priziv savjesti.

Anušić je objasnio da imaju dvije opcije: obuka u civilnoj zaštiti ili rad u jedinicama lokalne samouprave i institucijama, poput bolnica.

Naglasio je da je dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanje dovoljno kako bi naučili sve što čini vojnika sposobnog za operativno djelovanje.



"Steći će znanje i vještine vojnika strijelca, preživljavanja u kriznim situacijama, pomoći drugome, te obuku na suvremenoj tehnologiji, uključujući dronove, rekao je Anušić.



Modernizacija Oružanih snaga

Naglasio je kako Hrvatska intenzivno modernizira Oružane snage, prelazeći s istočne na zapadnu NATO-kompatibilnu tehnologiju.



"Do 2028. godine stižu prve velike isporuke, dok će do 2030. sve planirane nabave biti realizirane. Fokus je na opremi koju mala vojna industrija može proizvoditi, uključujući FPV dronove, protudronske sustave i lako naoružanje. Hrvatska je vodeća u proizvodnji FPV dronova u suradnji s Latvijom i Nizozemskom."



Dodao je kako između 85% i 90% ukupne štete koja se učini i na mehanizaciji, na ljudstvu, na ukrajinskom bojištu upravo čine besposadne letjelice dronovi.



Ponovio je da Hrvatska planira kontinuirano ulaganje u obranu: do 2030. izdvajat će 3% BDP-a za modernizaciju vojske, a do 2035. 3,5%, uz dodatnih 1,5% za infrastrukturu dualne namjene.



Prioritet je suradnja s NATO-om i EU-om

Uloga Hrvatske u NATO-u i EU-u ostaje prioritet, a sve odluke o suradnji s međunarodnim forumima, poput Trumpovog odbora za mir, donosit će Vlada Republike Hrvatske nakon analize i konzultacija.



"Ono što je ključno tu naglasiti, mi smo otvoreni za svu suradnju, Hrvatska je članica NATO, članica Europske unije. Podržavamo zajedništvo NATO-a i Europske unije kao dviju organizacija kojima Hrvatska pripada i koje Hrvatska izuzetno cijeni, zaključio je.