Oglas

djelomična vojna obveza

Njemačka uvodi dobrovoljni vojni rok. Trajat će šest mjeseci, plaća 2600 eura

author
Hina
|
05. pro. 2025. 14:36
Soldiers of the German armed forces Bundeswehr attend an exercise at Hamburg harbor during the Red Storm Bravo practice on September 25, 2025.
Tobias SCHWARZ / AFP

Bundestag je u petak odobrio ponovno uvođenje djelomične vojne obveze kako bi povećao sastav svojih oružanih snaga kao odgovor na nove sigurnosne izazove.

Oglas

„Slobode se u jednoj demokraciji ne brane same od sebe. To moraju preuzeti ljudi koji su spremni stati iza tih sloboda, a ne oni koji sjede iza ograde i čekaju da to netko drugi učini za njih“, rekao je u raspravi koja je prethodila glasanju njemački ministar obrane Boris Pistorius (Socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD).

Prema novom zakonu vojna obveza bi se temeljila na dobrovoljnoj osnovi. U slučaju da se u pojedinim godištima ne javi dovoljno dobrovoljnih ročnika, Bundestag bi mogao kratkoročno uvesti tzv. vojnu obvezu po potrebi.

Uvodi se i obvezno ispunjavanje upitnika o spremnosti za služenje vojnog roka i vojne sposobnosti, koji bi ispunjavali pripadnici jedne generacije s navršenih 18 godina. Ispunjavanje ovog formulara je obavezno samo za mladiće.

Prema dogovoru na razini NATO-a Njemačka se obvezala na 260.000 aktivnih vojnika u sastavu njemačke vojske, Bundeswehra. Trenutačno u redovima Bundeswehra služi 185.000 ročnika. Dobrovoljni vojni rok bi trajao šest mjeseci, a predviđena je mjesečna plaća od 2.600 eura.

U petak prijepodne, tijekom rasprave u Bundestagu, diljem Njemačke su održani prosvjedi protiv ponovnog uvođenja vojnog roka. Prosvjedi, na kojima su se uglavnom okupili učenici srednjih škola, održani su pod sloganom „Mi ne želimo biti topovsko meso“.

Vojni rok je u Njemačkoj ukinut 2011. zbog ustavnih prepreka jer sustav vojne obveze nije mogao osigurati pripadnicima cijele generacije služenje roka.

Teme
Boris Pistorius Bundeswehr Njemačka Vojni rok u Njemačkoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (3)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ