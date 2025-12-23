MORH šalje 1.300 poziva za vojni rok: Evo kad bi ročnici mogli u vojarne

Oni koji su prošli zdravstvene preglede tiekom veljače dobit će pozive za služenje TVO-a i očekuje se da bi 1. ožujka ročnici bili u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi u kojima će u dva mjeseca proći vojnu obuku, može se čuti u MORH-u, uz pojašnjenje da riječ o njihovu planu, uz moguća manja odstupanja u rokovima jer se služenje roka ponovno uvodi nakon 17 godine pa su, dodaju, moguće i 'dječje bolesti'.