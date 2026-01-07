Apel Zagrepčanima: Očistite nogostupe ispred svojih ulaza!

Tijekom noći sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu, objavio je Grad.
Ralice su do 6 sati ujutro prošle svih 2.500 km cesta i one su sve prohodne, navodi se u priopćenju Grada Zagreba.
Dodaju i kako su svoj dio u čišćenju pješačke zone, gradskih trgova, tramvajskih i autobusnih stajališta i okretišta, javnih nogostupa, pothodnika, javnih parkirnih područja, tržnica itd. odradili i radnici Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica i Vodoopskrbe i odvodnje. Radnici ZET-a također su radili cijelu noć kako bi javni prijevoz funkcionirao.
Situacija se poboljšava, tramvaji voze uz povremene zastoje koji se brzo rješavaju, a isto tako i autobusi, uz određene izmjene i djelomične poremećaje, prvenstveno na brdskim linijama, navodi se u priopćenju.
"Veliko hvala svim službama koje su odradile velik posao kako bi grad jutros uredno funkcionirao.
Apel građanima
U prvoj smjeni jutros nastavljaju se aktivnosti čišćenja snijega na kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika, te posebno čišćenje javnih nogostupa. U posljednja 24 sata, na posipanje prometnica utrošeno je otprilike 2.500 tona soli i sipine. Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.
Podsjećamo građane da nogostupe ispred svojih ulaza očiste prije nego što se temperature dodatno spuste. Starije, teško pokretne sugrađane molimo da izbjegavaju kretanje do potpune normalizacije vremenskih uvjeta. Sve građane i dalje pozivamo na oprez u prometu."
