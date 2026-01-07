Apel Zagrepčanima: Očistite nogostupe ispred svojih ulaza!

U prvoj smjeni jutros nastavljaju se aktivnosti čišćenja snijega na kolnicima i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika, te posebno čišćenje javnih nogostupa. U posljednja 24 sata, na posipanje prometnica utrošeno je otprilike 2.500 tona soli i sipine. Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.