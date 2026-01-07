Oglas

Snijeg u glavnom gradu

Kakvo je stanje na zagrebačkim cestama? Oglasio se Holding

author
Hina
|
07. sij. 2026. 09:46
07.01.2026., Zagreb - Nakon jucerasnjeg snijega koji je padao cijeli dan i dobnio velike probleme u gradu Zimske sluzbe ciste snijeg u centru. Najveca opasnost su neocisceni plocnici. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

U Zagrebu su ralice za čišćenje snijega do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz te su prohodne za prometovanje, a nastavljaju čistiti snijeg na 2500 kilometara cesta, raskrižja, mostova i nerazvrstanih cesta, izvijestio je Grad.

Oglas

"Tijekom noći u Zagrebu je došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Kontinuiranim radom, ralice su do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz (ceste I. reda) koje su prohodne za prometovanje", izvijestio je u srijedu ujutro Zagrebački holding.

Kažu da se u prvoj smjeni jutros nastavljaju aktivnosti čišćenja snijega na 2500 kilometara cesta i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika. 

Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.

Stanje u prometu

Tramvajski promet je u srijedu ujutro redovit dok pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.

U ZET-u kažu da zbog snijega na kolniku, autobusne linije 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuju. Linija 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) od 8,34 sati prometuje redovito. 

O javnom gradskom prijevozu građani se mogu informirati na internetskoj stranici ZET-a. 

Iz Autobusnog kolodvora Zagreb kažu da zbog zimskih uvjeta i jakog vjetra na autocesti, autobusi iz smjera i prema Dalmaciji do daljnjeg ne prometuju, te putnike mole za strpljenje.

U Zagrebu su u srijedu ujutro na Maksimiru izmjerena 24 centimetra snijega, na Griču 22 a na aerodromu 29, od čega 14 centimetara novog. Na Puntijarki na Medvednici izmjereno je ukupno 49 centimetara od toga 19 centimetara novog snijega.

Teme
Snijeg Zagreb Zagrebački holding

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ