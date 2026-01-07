Kakvo je stanje na zagrebačkim cestama? Oglasio se Holding

U Zagrebu su ralice za čišćenje snijega do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz te su prohodne za prometovanje, a nastavljaju čistiti snijeg na 2500 kilometara cesta, raskrižja, mostova i nerazvrstanih cesta, izvijestio je Grad.
"Tijekom noći u Zagrebu je došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Kontinuiranim radom, ralice su do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz (ceste I. reda) koje su prohodne za prometovanje", izvijestio je u srijedu ujutro Zagrebački holding.
Kažu da se u prvoj smjeni jutros nastavljaju aktivnosti čišćenja snijega na 2500 kilometara cesta i detaljno čišćenje raskrižja, mostova i ostalih nerazvrstanih cesta, kao i preventivno soljenje kolnika.
Zbog velike potrošnje soli, dodatno su angažirani kooperanti na razvoženju soli i sipine prema bazama Zagrebačkih cesta.
Stanje u prometu
Tramvajski promet je u srijedu ujutro redovit dok pojedine autobusne linije prometuju uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje.
U ZET-u kažu da zbog snijega na kolniku, autobusne linije 151 (Završje - Trg Stjepana Severa) i 207 (Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg) ne prometuju. Linija 126 (Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić) od 8,34 sati prometuje redovito.
O javnom gradskom prijevozu građani se mogu informirati na internetskoj stranici ZET-a.
Iz Autobusnog kolodvora Zagreb kažu da zbog zimskih uvjeta i jakog vjetra na autocesti, autobusi iz smjera i prema Dalmaciji do daljnjeg ne prometuju, te putnike mole za strpljenje.
U Zagrebu su u srijedu ujutro na Maksimiru izmjerena 24 centimetra snijega, na Griču 22 a na aerodromu 29, od čega 14 centimetara novog. Na Puntijarki na Medvednici izmjereno je ukupno 49 centimetara od toga 19 centimetara novog snijega.
