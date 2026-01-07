Kakvo je stanje na zagrebačkim cestama? Oglasio se Holding

"Tijekom noći u Zagrebu je došlo do prestanka padalina, što je omogućilo učinkovitije čišćenje prometnica. Sve raspoložive ekipe Zagrebačkih cesta radile su na održavanju prohodnosti cesta u Zagrebu. Kontinuiranim radom, ralice su do 6 sati ujutro prošle sve glavne ceste po kojima ide javni gradski prijevoz (ceste I. reda) koje su prohodne za prometovanje", izvijestio je u srijedu ujutro Zagrebački holding.