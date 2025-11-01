Australski mediji: Hrvatska je vratila vojni rok, tisuće naših mladića bit će pozvano

Hrvatska se nakon 17 godina ponovno vraća obveznom vojnom roku, a o tome pišu i australski mediji. Mladići s dvojnim australsko-hrvatskim državljanstvom mogli bi uskoro primiti poziv za služenje vojnog roka, upozorava news.com.au, pozivajući se na australsko Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine. Australske vlasti upozoravaju da neodazivanje na poziv može imati pravne posljedice.
"Nepoštivanje obveze obveznog vojnog roka je prekršaj", stoji u službenoj online objavi ministarstva.
Australski državljani s dvojnim državljanstvom pozvani su da provjere svoje obveze kod Ministarstva obrane u Hrvatskoj ili pri najbližem hrvatskom diplomatskom predstavništvu u Australiji. Procjenjuje se da bi se zakon mogao odnositi na stotine, pa čak i tisuće mladića u dobi od 18 do 30 godina unutar hrvatsko-australske zajednice, navodi news.com.au, a prenosi tportal.
Novi zakon stupa na snagu 2026.
Prema odluci Hrvatskog sabora, novi zakon stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine. Razlog uvođenja obveznog vojnog roka, prvi put nakon 17 godina, leži u jačanju obrambenih sposobnosti zemlje s obzirom na rastuće globalne prijetnje, uključujući rusku invaziju na Ukrajinu.
Australsko upozorenje i pravne posljedice
Australski mediji ističu da mladi australski državljani koji imaju hrvatsko državljanstvo moraju ozbiljno shvatiti poziv. Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine upozorilo je da bi se neodazivanje moglo smatrati prekršajem i rezultirati kaznenim progonom.
'Trebali biste provjeriti svoje obveze kod Ministarstva obrane u Hrvatskoj ili pri najbližem hrvatskom diplomatskom predstavništvu u Australiji“' stoji u objavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
