Australski mediji: Hrvatska je vratila vojni rok, tisuće naših mladića bit će pozvano

Australski državljani s dvojnim državljanstvom pozvani su da provjere svoje obveze kod Ministarstva obrane u Hrvatskoj ili pri najbližem hrvatskom diplomatskom predstavništvu u Australiji. Procjenjuje se da bi se zakon mogao odnositi na stotine, pa čak i tisuće mladića u dobi od 18 do 30 godina unutar hrvatsko-australske zajednice, navodi news.com.au, a prenosi tportal.