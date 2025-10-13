Anušić: Vojni rok će koštati 20 milijuna eura godišnje

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, kazao je, najavivši i da će uskoro objaviti koje će sve obuke novaci prolaziti te koje će vještine učiti u tom razdoblju. Istaknuo je i da će prije obuke proći zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo jesu li sposobni za obuku, no, taj pregled neće obuhvaćati i testiranje na opijate jer, napominje, to ne mogu zakonski izvesti, bez njihove suglasnosti.