Većina za vojni rok, ali ne i bez kritika: "Odlučili su kažnjavati mlade ako ne žele trčati po pušku"

"U zemlji u kojoj su jaja 2,60, a jednosoban stan 600 eura, Vlada je našla spasenje za naše mlade - prisilni vojni rok. Puška u ruci valjda ima puno jači pozitivan učinak na kvalitetu života nego stabilan posao i krov nad glavom. I to nije bilo dovoljno nego ste odlučili kažnjavati mlade ako ne žele trčati po pušku pa njih prisiljavate da za 100 eura mjesečno asfaltiraju ceste i čiste ulice", kazao je Marin Živković.