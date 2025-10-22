Rasprava u Saboru
Većina za vojni rok, ali ne i bez kritika: "Odlučili su kažnjavati mlade ako ne žele trčati po pušku"
Iako većina zastupnika, pa tako i oporbenih, podržava izmjene dva obrambena zakona i uvođenje temeljne vojne obuke, u srijedu su uoči rasprave zatražili stanku kako bi upozorili na nejednak tretman vojnih i civilnih ročnika, ali i diskriminatornu odredbu prednosti pri zapošljavanju.
"Kažnjava se one koji će iskazati priziv savjesti, civilni ročnici služit će tri, a vojni dva mjeseca, civilni ročnici imat će četiri puta manju plaću od vojnih, bez prava na radni staž i svih povlastica", naveo je kritike Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP-a) u obrazloženju traženja stanke uoči rasprave o konačnim prijedlozima Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama RH.
Takav pristup nije obrambena politika već politika odvraćanja od savjesti, dodao je naglasivši kako se time diskriminira one koji ne žele služiti vojnu obuku.
"Onda predlažem da budete dosljedni do kraja pa odredite da oni s prizivom savjesti moraju još u državni proračun uplatiti 250 eura mjesečno za tu čast civilne obuke, to bi, izgleda, najbolje osiguralo vašu intenciju da nitko više ne pokuša ostvariti svoje ustavno pravo", istaknuo je Paus.
Dio oporbe: Kažnjava se one koji se pozovu na priziv savjesti
Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSiP-a) smatra da uvođenjem privilegija za vojne ročnike "ministar Ivan Anušić stvara novu kastu koja će imati razne prednosti pred ostalim građanima i novi bazen klijenata HDZ-a". "A koliko je Zakon diskriminatoran prema ženama i starijima od 30 godina koji nemaju priliku služiti obuku da i ne govorim", istaknula je.
Klub Možemo!, također, u ovom Zakonu vidi da se one koji će se pozvati na priziv savjesti kažnjava.
"U zemlji u kojoj su jaja 2,60, a jednosoban stan 600 eura, Vlada je našla spasenje za naše mlade - prisilni vojni rok. Puška u ruci valjda ima puno jači pozitivan učinak na kvalitetu života nego stabilan posao i krov nad glavom. I to nije bilo dovoljno nego ste odlučili kažnjavati mlade ako ne žele trčati po pušku pa njih prisiljavate da za 100 eura mjesečno asfaltiraju ceste i čiste ulice", kazao je Marin Živković.
Ovakav prijedlog neće podržati ni Klub Centra i NSP-a. "Govorimo o mjeri koja će državu koštati godišnje oko 20 milijuna eura, a neće povećati sigurnost građana", istaknula je u ime Kluba Marijana Puljak.
Naglasila je kako današnje prijetnje nisu rovovi i puške nego dronovi, kibernetički napadi, stoga je stava da Hrvatska treba ulagati u modernu i tehnološki opremljenu vojsku, u stručnjake za kibernetičku obranu, umjetnu inteligenciju i civilnu zaštitu. "Zato se protiveći ovom Zakonu ne protivimo sigurnosti već zastarjelim i neučinkovitim rješenjima", rekla je.
Selak Raspudić: Nema mjesta demagogiji
S druge strane, izmjene zakona uz vladajuće HDZ i DP, podržava i većina oporbenih klubova.
"U pitanjima vojske i sigurnosti nema mjesta demagogiji i populizmu, moramo biti realni, ozbiljni i sagledati stanje, a ono je da nemamo dovoljno onih koji će biti u profesionalnoj službi. Vanjske okolnosti nam govore da moramo raditi na jačanju naše vojske i ovo je korak prema poticanju mladih", poručila je Marija Selak Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika).
Gledajući situaciju od neovisnosti naše države, jasno je da imamo odgovornost pripremiti se za bilo koju ugrozu, naglasio je Ivica Kukavica (Klub DP-a).
"Pričati da je ulaganje u vojsku i policiju demagoška politika je neprimjereno. Najmanje što možemo učiniti budućim generacijama je da ih pripremimo i vojno osposobimo, to je temelj naše sigurnosti", istaknuo je.
Most: Obuka bi trebala trajati i duže, SDP: Podrška, no razlika u tretiranju mora biti razmjerna
Zastupnici Mosta smatraju da je uvođenje vojne obuke potrebno u ovim globalnim okolnosti te da bi trebala trajati i duže od predložena dva mjeseca.
"Zakon je, vjerujem, nenamjerno preskočio nekoliko kategorija, prije svega samohrane roditelje i roditelje koji brinu o teško bolesnom djetetu, kao i udomitelje i posvojitelje i u tom smjeru ćemo podnijeti amandmane", rekao je u ime Kluba Ante Kujundžić.
Klub DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista pohvalio je ministra Anušića zbog jačanja HV-a i obrambenih moći.
"Podržavamo ove izmjene jer svi mi stariji koji smo imali priliku i čast sudjelovati u Domovinskom ratu znamo što znači dobro opremljena vojska i vojno umijeće", rekao je Damir Biloglav, kojemu je "neobičan" priziv savjesti u ovom slučaju i stajalište takvih mladih da teret obrane države nosi netko drugi.
Klub SDP-a zalaže se da HV bude profesionalna i ovakvim odredbama će to i ostati, kazao je njihov zastupnik Arsen Bauk.
"Uvođenje TVO-a vidimo kao pokušaj da se veći broj mladih privuče da budu profesionalni vojnici i da se pričuvna komponentna popuni nakon što 18 godina nije u bitnoj mjeri popunjavana. Podržavamo ovo, no svaka razlika u tretiranju onih koji su izjavili priziv savjesti mora biti razmjerna i dobro obrazložena, a i neke mjere, posebno mjera prednosti pri zapošljavanju i naknade koje se razlikuju pet puta, zahtijevaju dodatna obrazloženja", naveo je.
HDZ-ov Ante Deur istaknuo je da je Zakon kvalitetan te da u njemu nikakve diskriminacije. "Ovaj Zakon ukazuje da ćemo imati još jaču i kvalitetniju vojsku i da je vojno osposobljavanje dobro napravljeno", poručio je.
Vojno osposobljavanje kreće od siječnja iduće godine i trajat će dva mjeseca, a vojni ročnici za to će primati mjesečnu naknadu u iznosu 1100 eura. Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će odslužiti civilnu obuku u Civilnoj zaštiti u trajanju tri mjeseca ili u lokalnim jedinicama u trajanju 4 mjeseca, za što će primati daleko manju naknadu.
