Avdagić o zvučnom topu u Beogradu: “To ne smije proći tek tako!”

O tragediji u Sjevernoj Makedoniji i velikom prosvjedu u Srbiji u Novom danu N1 televizije govorio je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Tragedija u Kočanima

“Nažalost, vidimo da čak i zemlje članice Europske unije imaju probleme s poštivanjem standarda u poslovanju, a pogotovo zemlje koje su na putu u EU. Treba naći modus kako pomoći zemljama koje su u čekaonici EU-a da krenu naprijed”, smatra Avdagić.

Kaže kako se uvijek čuju prigovori na EU zbog prevelike administracije i propisa, a događaji poput požara u diskoteci u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji zbivaju se kad se ne poštuju standardi.

“Naravno, imamo i petljanje politike koja je na neki način upetljana putem korupcije ili pogodovanja. Ni Hrvatska nije cijepljena protiv toga. To su stvari protiv kojih se moramo boriti. Ovo su upozorenja”, rekao je.

Prosvjed u Beogradu bez jednostavne kohezije

Slična tragedija, pad nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu prije četiri i pol mjeseca, u kojoj je poginulo 15 ljudi, bila je okidač za velike prosvjede u Srbiji. Avdagić se osvrnuo na subotnji, dosad najveći prosvjed u Beogradu.

“Imate od početka jako puno emocija. Mladi ljudi tamo smatraju da je to prilika da stvaraju bolji svijet. No kad vidite sudionike i poruke koje nose, nema tu jednostavne kohezije. Ima onih koji su protiv Aleksandra Vučića jer ga smatraju izdajnikom, mnogi su tamo izašli na ulice zbog Kosova, no najveća skupina je onih koji su nezadovoljni situacijom, a što ide na razinu inflacije i nedostojnog života. Sve se to skupilo”, kazao je o subotnjem provjedu Denis Avdagić.

Ako je broj okupljenih bio između 170.000 i 300.000 to su zaista impresivne brojke – dodao je.

“Vučić nije u poziciji u kakvoj je bio Milošević”

Neki uspoređuju prosvjede protiv Vučića u Srbiji s onima protiv Slobodana Miloševića. Avdagić kaže da ipak nisu previše usporedivi.

“Milošević je bio prilično uzdrman. Gubio je ratove i imao je zemlju pod sankcijama. Sve to Vučić nema. Imate danas jedan dio srbijanskog društva koji smatra da živi bolje nego 90-ih i da su njihova djeca dobila bolju priliku. Imate jednu populaciju koja je prilično vezana uz vlast. Imate medije koji su manje slobodni nego u vrijeme Miloševića. No, sjetite se kakav je bio odnos zapadnih zemalja prema Miloševiću, a kakav je sada prema Vučiću. Tu postoji velika razlika”, istaknuo je.

“Iskorišteno je nešto na mirnim prosvjednicima”

Osvrnuo se i na navodno korištenje zvučnog topa ili nekog drugog sredstva koje je izazvalo paniku na prosvjedu u Beogradu. Neki su prosvjednici i ozlijeđeni. No, još uvijek je nejasno što se uistinu dogodilo.

“Imate više snimki koje pokazuju da se nešto dogodilo. Nisu ljudi sami od sebe počeli bježati. Vidite na snimkama da se dio ljudi miče s ulice i prije nego što se to dogodilo. Možemo govoriti da se radi o nekom elektroničkom uređaju odnosno nečemu što nije ubojito sredstvo, nego sredstvo za kontroliranje masa”, kazao je.

“Ovo je situacija o kojoj bi bilo dobro pokrenuti raspravu na razini Europskog parlamenta i pozvati eksperte. Ovo ne može proći samo po sebi na takav način. Iskorišteno je nešto na ljudima koji ne samo da su bili u mirnom prosvjedu, nego se to dogodilo za vrijeme 15 minuta tišine. Pa kako možete napraviti to na svojim građanima”, zapitao se Avdagić.

