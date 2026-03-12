NZJZ “Andrija Štampar” se oglasio o azbestu u Vjesnikovoj zgradi

Zbog azbesta na 16. katu Vjesnika produljuju se rokovi uklanjanja nebodera, a je li i koliko može biti opasan za radnike, dobili smo odgovor iz Štampara.
"Azbest je dokazano štetan za zdravlje jer se njegova sitna vlakna nakon udisanja mogu zadržati u plućima. Dugotrajna profesionalna izloženost takvim vlaknima može dovesti do ozbiljnih bolesti poput azbestoze, raka pluća i mezotelioma. Važno je naglasiti da je azbestoza u pravilu profesionalna bolest, koja se razvija nakon višegodišnje izloženosti radnika većim koncentracijama azbestne prašine, primjerice u industriji, građevinarstvu ili brodogradnji prije zabrane njegove uporabe.
Kada je riječ o kratkotrajnoj, neprofesionalnoj izloženosti manjim količinama, primjerice mogućem udisanju čestica u dimu požara u zgradi u kojoj su u prošlosti korišteni materijali s azbestom, rizik za razvoj navedenih kroničnih bolesti smatra se vrlo malim. U takvim situacijama moguće su prolazne iritacije dišnih putova zbog dima i prašine, ali ozbiljne bolesti povezane s azbestom uglavnom nastaju tek nakon dugotrajne i intenzivne izloženosti", rekao je doc. dr. sc. Bruno Cvetković iz NZJZ Andrija Štampar.
Što se tiče nadležnosti, dodali su da Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“ ne provodi mjerenja azbesta u zraku niti analize azbesta u drugim uzorcima, te da nije nadležan za uklanjanje ili zbrinjavanje azbestnih materijala.
"Također, Zavod ne provodi nadzore građevina niti provjerava sadrže li građevinski objekti azbest i je li on uklonjen nakon zabrane njegove uporabe."
Podsjetimo, državni tajnik Glavinić izjavio je da je nakon završenih ispitivanja, koje je proveo izvođač radova, tvrtka Eurco, ustanovljeno da na 16. katu nebodera ima azbesta te da stručni nadzor zabranjuje daljnje radove na tom i 15. katu koji predstavlja sigurnu zonu.
