NZJZ “Andrija Štampar” se oglasio o azbestu u Vjesnikovoj zgradi

Kada je riječ o kratkotrajnoj, neprofesionalnoj izloženosti manjim količinama, primjerice mogućem udisanju čestica u dimu požara u zgradi u kojoj su u prošlosti korišteni materijali s azbestom, rizik za razvoj navedenih kroničnih bolesti smatra se vrlo malim. U takvim situacijama moguće su prolazne iritacije dišnih putova zbog dima i prašine, ali ozbiljne bolesti povezane s azbestom uglavnom nastaju tek nakon dugotrajne i intenzivne izloženosti", rekao je doc. dr. sc. Bruno Cvetković iz NZJZ Andrija Štampar.