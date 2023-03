AZOP poziva građane da pitaju EOS Matrix jesu li procurili njihovi podaci

Podijeli :

Sora Shimazaki/Pexels/Ilustracija

Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi nadzorno postupanje nad voditeljem obrade EOS Matrix d.o.o. zbog moguće povrede osobnih podataka te će po završetku postupka obavijestiti javnost o utvrđenom.

“Upućujemo građane da od predmetnog voditelja obrade (EOS Matrix d.o.o.), sukladno pravima koje im jamči Opća uredba o zaštiti podataka, zatraže pristup svojim osobnim podacima i dostavu informacije jesu li njihovi osobni podaci i u kojem opsegu obuhvaćeni povredom osobnih podataka”, stoji u obavijesti Agencije za obradu osobnih podataka (AZOP).

“Vezano uz upite građana za naknadu štete u slučaju povrede njihovih osobnih podataka; svaka osoba koja je pretrpjela materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog obrade osobnih podataka protivno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete od voditelja ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu. No, naglašavamo kako Agencija za zaštitu osobnih podataka NIJE nadležno tijelo za naknadu štete. Svatko tko je pretrpio nematerijalnu ili materijalnu štetu ima pravo pokrenuti postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete pred nadležnim sudom (u Republici Hrvatskoj to je općinski sud)”, stoji dalje u obacijesti na stranicama AZOP-a.

Podsjetimo, Index Istrage sinoć su objavile kako je od tvrtke EOS Matrix, agencije za naplatu potraživanja, procurilo više od 181 tisuće osobnih podataka, a među njima su i podaci nekoliko stotina maloljetnih osoba. Drugo je to veliko curenje podataka nakon što je u prosincu prošle godine otvorena istraga zbog curenja 77 tisuća osobnih podataka iz tvrtke B2 Kapital, još jednog utjerivača dugova, odnosno agencije za naplatu potraživanja.

Najveće curenje podataka

Postoji osnovana sumnja na to kako više agencija za naplatu potraživanja, koje djeluju na području Hrvatske, razmjenjuje baze podataka, što ne bi smjele raditi, te tako dolazi do curenja tih podataka.

Osim činjenice da je riječ o najvećem curenju osobnih podataka do sada, sporno je, piše Index, što baza podataka EOS Matrixa sadrži i osobne podatke 294 maloljetne osobe te je razvidno kako su ovi utjerivači dugova skupljali osobne podatke o maloljetnicima. Iz tvrtke EOS Matrix su u izjavi za Index priznali kako njihova baza podataka zaista sadrži podatke o maloljetnicima, no da to rade temeljem pravomoćnih sudskih rješenja o nasljeđivanju, odnosno za osobe za koje je utvrđeno da su nasljednici osoba koje su dužnici.

No istražujući tvrtku EOS Matrix u njihovim financijskim izvještajima Index je pronašao da ta tvrtka kod procjene budućih novčanih tokova koristi model koji uključuje potencijalne nasljednike te međusobne odnose, odnosno rodbinu.

EOS Matrix ne negira da ovaj model postoji, no tvrdi da on “predstavlja intelektualno vlasništvo i kao takav ne iznosi se javnosti”, piše Index.

