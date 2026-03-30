Bačić o priuštivom stanovanju: U Šibeniku bi cijena kvadrata maksimalno iznosila 1800 eura

"Predstavio sam im Zakon o priuštivom stanovanju koji bi trebao biti donesen i usvojen u Hrvatskom saboru nakon Uskrsa. Nakon toga bismo na području Republike Hrvatske krenuli s projektom priuštivog stanovanja s obzirom na to da je rast cijena nekretnina na godišnjoj razini često puta dvoznamenkast", rekao je Bačić u izjavu novinarima.