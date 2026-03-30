Bačić o priuštivom stanovanju: U Šibeniku bi cijena kvadrata maksimalno iznosila 1800 eura

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak u Šibeniku da predloženi Zakon o priuštivom stanovanju omogućuje primjerice da Grad Šibenik s državom izgradi stanove čija bi konačna cijena kvadratnog metra iznosila najviše 1800 eura.
Potpredsjednik Vlade i ministar Bačić boravi u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županiji koji je započeo sastankom sa županom Paškom Rakićem i gradonačelnikom Šibenika Željkom Burićem, a potom se sastao i s ostalim gradonačelnicima i načelnicima županije na temu priuštivog stanovanja.
"Predstavio sam im Zakon o priuštivom stanovanju koji bi trebao biti donesen i usvojen u Hrvatskom saboru nakon Uskrsa. Nakon toga bismo na području Republike Hrvatske krenuli s projektom priuštivog stanovanja s obzirom na to da je rast cijena nekretnina na godišnjoj razini često puta dvoznamenkast", rekao je Bačić u izjavu novinarima.
Ta činjenica, dodao je, onemogućuje našim sugrađanima kupnju po priuštivoj cijeni ili im je teško osigurati priuštivu najamninu.
Bačić je na primjeru Šibenika dodatno objasnio dobrobiti zakona.
"Taj zakon, između ostalog, donosi i mogućnost da recimo Grad Šibenik zajedno s državom izgradi stambene jedinice čija bi konačna cijena jednog kvadratnog metra iznosila maksimalno 1800 eura. Najamnina u tim istim zgradama bila bi dvadesetak posto ispod tržišne cijene", kazao je ministar.
Napomenuo je da su lani, prilikom donošenja Nacionalnog plana stambene politike izračunali da na području te županije ima 108 tisuća stambenih jedinica.
Od toga je po njegovim riječima više od polovice ili prazno ili prenamijenjeno za neku drugu namjenu, iako su te jedinice građene za stanovanje.
Dakle, više od 50 posto njih nije na tržištu, što onda dodatno poveća cijenu stanovanja na području Šibensko-kninske županije. Nama je na ovom području, među ostalim, potrebno vratiti prazne stanove na tržište najma, što smo dijelom omogućili i Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada. Ovoj županiji je potrebno 3100 stambenih jedinica, kazao je.
Bačić je spomenuo i novi Zakon o najmu stanova, koji bi trebao podignuti pravnu sigurnost i najmodavcima i najmoprimcima.
U sklopu posjete Šibensko-kninskoj županiji, Bačić će se sastati i s načelnikom Općine Kistanje Goranom Reljićem te gradonačelnikom Grada Knina Marijom Ćaćićem.
U planu je i obilazak pet lokacija u pretežitom vlasništvu RH financiranih kroz NPOO program „Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
