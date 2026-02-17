Bačić otkrio koliko je zahtjeva za priuštivi najam zaprimljeno

Novoizgrađeni stanovi za priuštivi najam ne mogu se otkupiti, čime se zadržava veći broj stanova u priuštivom najmu za one kojima je to najpotrebnije. Također, novoizgrađeni stanovi za priuštivu kupnju ne mogu se otuđiti, prodati, davati u najam, niti im se može mijenjati namjena 35 godina od kupnje, osim iznimno i uz pravo prvokupa JLS ili APN-a u tom razdoblju, a sve kako bi se izbjeglo špekulativno korištenje poticajnih mjera.