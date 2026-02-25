Niz primjedbi oporbe na priuštivo stanovanje, HDZ: "To je povijesni iskorak"

Dok je saborska oporba imala niz primjedbi i pitanja o predloženom zakonu o priuštivom stanovanju, zastupnici vladajućeg HDZ-a ocijenili su ga "povijesnim iskorakom“, a Danica Baričević ustvrdila da oporba nastavlja svoju "politikansku paljbu".
"Očito radite stvarno dobar posao", rekla je potpredsjedniku Vlade i ministru graditeljstva Branku Bačiću u raspravi o tom zakonu.
Sam ministar uvjeren je da će taj zakon, zajedno sa drugim mjerama koje poduzima njegovo Ministarstvo i Vlada, dati dobar rezultat i pomoći brojnim građanima da riješe stambeno pitanje.
Odgovorio je što će se dogoditi ako građanin, koji kroz priuštivo stanovanje dođe do stana, odluči iznajmiti ga.
Jasno smo propisali da stanovi koji se kupe po povoljnim cijenama, ne mogu ići u najam, a ako bi do toga ipak došlo, kupac stana će morati vratiti sredstva i ispada iz sustava priuštivog stanovanja, naglasio je.
Optimističan je u pogledu provedbe Nacionalnog plana stambene politike koji se treba realizirati u 60 mjeseci.
U tom roku trebamo aktivirati 9.000 stanova (za priuštivi najam), a u dva mjeseca smo ih aktivirali tisuću, pred nama je 58 mjeseci da aktiviramo osam tisuća, pa mislim da mogu biti optimist, rekao je Bačić.
Objasnio je i što u financijskom pogledu za građane znači priuštivo stanovanje. Stan u Zagrebu ili Osijeku, građen po našem zakonu bit će negdje do 50 posto tržišne cijene u toj jedinici, kazao je.
Odbacio je bojazni Miše Krstičevića (SDP) da bi zgrade građene za priuštivo stanovanje, mogle biti sive, izgledati kao nekadašnje socijalne zgrade i naglasio kako će biti kvalitetno projektirane, a njihove će fasade doprinositi vizuri jedince u kojoj se nalaze.
Gradnja obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, najviše će omogućiti pristup priuštivom stanovanju, s obzirom na značajna sredstva koja će se izdvojiti, bilo iz države ili sredstva EU, odgovorio je Josipu Boriću (HDZ) kojeg je zanimalo koja je, od osam predviđenih mjera, najatraktivnija.
Ministar graditeljstva objasnio je i kako je gradnja malih stanova za mlade, veličine od 18 do 26 kvadrata, koji se kod nas uvodi prvi put, model već prepoznat na zapadu.
Već imamo takvih jedinica koje je nemoguće prenamijeniti u veće, primjerice, zbog nedostatka parkirnog mjesta, rekao je Damiru Biloglavu (DOMiNO).
Slučaj je to, dodao je, i sa HŽ-ovim neboderom u Rijeci čijih će se gotovo 8 tisuća kvadara ponuditi na tržište priuštivog najamna. U njemu ću građani moći biti kratko vrijeme, četiri, eventualno šest godina, koliko traje studij, rekao je Bačić.
Ako uzmemo praksu Japana, možemo imati stanove i od pet šest kvadrata, ironično je komentirala Anka Mrak Taritaš (Glas).
