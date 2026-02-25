Bačić: Želimo doprinijeti smanjenju rasta cijena nekretnina u Hrvatskoj; Oporba: Šarena laža

"Ovo je proces koji ne može odmah omogućiti priuštivo stanovanje, ali smo uvjereni da ćemo realizacijom zakona o održavanju zgrada, o porezu na nekretnine, stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, najmu stanova i setom zakona iz domene prostornog uređenja omogućiti podizanje broja stambenih jedinica za stanovanje, aktivirati prazne stambene jedinice i izgraditi nove te na taj način zaustaviti rast cijena nekretnina", kazao je Bačić predstavljajući zastupnicima Prijedlog zakona o priuštivom stanovanju.