Ogroman broj prijava za jeftine stanove, evo koje su najtraženije lokacije

Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama javilo se gotovo 900 građana za stanove po priuštivom najmu. Na službenoj stranici APN-a za sudjelovanje u programu registriralo se 886 osoba koje pokušavaju doći do jeftinijeg stana.
Oglas
Nudi se 385 stanova diljem zemlje, a riječ je o nekretninama čiji su vlasnici odlučili svoj stan prepustiti na upravljanje državi. Građani mogu odabrati do tri grada ili općine.
Najveći je interes, piše net.hr, u Zagrebu, gdje se nude 152 stana, a prijavilo se 110 građana. Za tri stana u Splitu prijavilo se čak desetero zainteresiranih.
U Rijeci je u ponudi 21 stan, a prijava je devet. U Sisku se nudi šest stanova uz sedam prijava, dok je u Puli pet ponuđenih stanova, a toliko je i prijava.
U Osijeku je u ponudi 16 nekretnina, a interes su zasad iskazale četiri osobe.
Gledajući po županijama, najveći je interes u Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji s po 10 prijava. Slijedi Sisačko-moslavačka s osam, potom Istarska sa sedam, dok Zagrebačka županija ima pet prijava.
Prijave su i dalje u tijeku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas