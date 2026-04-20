Ogroman broj prijava za jeftine stanove, evo koje su najtraženije lokacije

N1 Info
20. tra. 2026. 07:06
14.01.2022., Split - Prema objavljenom Popisu stanovnistva Splitsko-dalmatinska zupanija je izgubila 6,46 posto stanovnika i 1,54 kucanstava, ali je zato u njoj broj stanova porastao za 8,25 posto. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama javilo se gotovo 900 građana za stanove po priuštivom najmu. Na službenoj stranici APN-a za sudjelovanje u programu registriralo se 886 osoba koje pokušavaju doći do jeftinijeg stana.

Nudi se 385 stanova diljem zemlje, a riječ je o nekretninama čiji su vlasnici odlučili svoj stan prepustiti na upravljanje državi. Građani mogu odabrati do tri grada ili općine.

Najveći je interes, piše net.hr, u Zagrebu, gdje se nude 152 stana, a prijavilo se 110 građana. Za tri stana u Splitu prijavilo se čak desetero zainteresiranih.

U Rijeci je u ponudi 21 stan, a prijava je devet. U Sisku se nudi šest stanova uz sedam prijava, dok je u Puli pet ponuđenih stanova, a toliko je i prijava.

U Osijeku je u ponudi 16 nekretnina, a interes su zasad iskazale četiri osobe.

Gledajući po županijama, najveći je interes u Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji s po 10 prijava. Slijedi Sisačko-moslavačka s osam, potom Istarska sa sedam, dok Zagrebačka županija ima pet prijava.

Prijave su i dalje u tijeku.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
