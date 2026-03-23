"Trenutačno nemam informaciju, nalazim se na Brodu, morali smo donositi izvanredne odluke jer je Vlada Republike Srpske na nepromišljen način tek sinoć oko 21:30 putem medija obavijestila javnost da će prosvjedi biti zabranjeni. Ovu priliku bih iskoristio da pitam vladu na koga oni šalju pripadnike MUP-a – šalju li ih na lopove ili kriminalce ili na ljude koji samo žele na neki način zaraditi komad kruha? Ako smo napušteni i od Europske unije i od svih ministarstava, oni sada šalju na nas pripadnike MUP-a, što mislim da je prešlo sve granice razuma."