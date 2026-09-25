mora osigurati sljedivost
Vučković predstavila nacrt zakon o otpadu: "Prati se cijeli lanac"
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković predstavila je u petak Nacrt prijedloga zakona o pošiljkama otpada koji propisuje da prekogranični promet otpadom mora osigurati potpunu sljedivost od pošiljatelja preko prijevoza pa sve do onoga koji ga u konačnici preuzima.
Ministrica Vučković je prije upućivanja u javno savjetovanje na konferenciji za novinare predstavila Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2024/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o pošiljkama otpada.
Podsjetila je kako je u važećem Zakonu o gospodarenju otpadom jedno poglavlje uređivalo prekogranični promet otpada, a odnosilo se na donedavno važeću EU uredbu o pošiljkama otpada. Prije dvije godine donesena je nova EU Uredba koja se izravno primjenjuje u Hrvatskoj, a hrvatska su tijela dužna osigurati provedbeni okvir i nadzor.
"Nacionalno pravo uređuje tko i što u sustavu radi i mi sada zato taj dio gospodarenja otpadom odvajamo u poseban Zakon o pošiljkama otpada čiji prijedlog upućujemo u proceduru javnog savjetovanja", rekla je ministrica.
Naglasila je da je riječ o prekograničnom prometu otpadom, te upozorila na razliku između otpada na takozvanoj "Zelenoj listi" i onoga koji mora proći detaljniji notifikacijski postupak. Za pošiljke otpada na "Zelenoj listi" rekla je da završavaju praktično na oporabi kod onih koji imaju ugovore, sve dozvole i odgovarajuća postrojenja za oporabu, dok je otpad koji mora proći detaljniji notifikacijski postupak opasan otpad i rizičnije vrste za oporabu.
Kaže da to nikako ne znači da su i jedan i drugi otpad bez kontrole jer se zakonom osigurava nadzor, kontrola, razdioba funkcija tijela u sustavu i nadležnosti. Prekogranični promet mora osigurati potpunu sljedivost otpada od pošiljatelja prilikom prijevoza pa sve do onoga koji ga u konačnici preuzima.
"Znači, prati se cijeli lanac", poručila je Vučković.
Kaže da se uz promet otpadom između država članica EU-a, zakon odnosi i na promet prema trećim zemljama koji podliježe strožijim pravilima. Zakon također omogućuje da se, ako se sumnja u klasifikaciju, dokumentaciju ili odredište, pošiljka može zaustaviti i zadržati do završetka provjere.
Načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović rekla je da zakon predviđa da u slučaju zadržavanja pošiljke otpada postoje skladišta u koja će se taj otpad odvoziti. Takvo skladište mora imati dozvolu za gospodarenje otpadom i mora biti opremljeno, a tu će svoju ulogu imati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će to pratiti i osigurati, a ako bude potrebno i financijski dok se ne vrate sredstva nakon dovršetka cijelog procesa.
Ministrica Vučković je prije upućivanja u javno savjetovanje predstavila i Nacrt Akcijskog plana za prilagodbu klimatskim promjenama Hrvatske do 2030. godine. Istaknula je da Akcijski plan u 47 prioritetnih aktivnosti razrađuje utjecaj i mjere protiv negativnih utjecaja za ključne sektore, poput vodnog gospodarstva, energetike, šumarstva, poljoprivrede, zdravstva, utjecaja na ranjive skupine, prostorno planiranje, upravljanje rizicima od katastrofa te financija.
Načelnica Sektora za klimatske aktivnosti Branka Pivčević Novak istaknula je da u suradnji s Ministarstvom financija moraju unaprijediti sustav osiguranja od šteta, te djelovati na prevenciju da bi štete bile što manje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare