Vučković predstavila nacrt zakon o otpadu: "Prati se cijeli lanac"

Načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom Sanja Radović rekla je da zakon predviđa da u slučaju zadržavanja pošiljke otpada postoje skladišta u koja će se taj otpad odvoziti. Takvo skladište mora imati dozvolu za gospodarenje otpadom i mora biti opremljeno, a tu će svoju ulogu imati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će to pratiti i osigurati, a ako bude potrebno i financijski dok se ne vrate sredstva nakon dovršetka cijelog procesa.