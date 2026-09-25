Novi stadion: Od vala kritika na internetu do pozitivnog mišljenja struke

Tako je u anketi 24sata čak 90 posto korisnika odgovorilo da im se stadion ne sviđa, na tportalu 77 posto. Na Jutarnjem je 60 posto čitatelja odabralo je najnegativniji ponuđeni odgovor - uopće mi se ne sviđa, dok još 23 posto smatra da je „moglo i bolje“. U anketi Indexa oko 79 posto odgovora bilo je negativno.