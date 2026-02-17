Oglas

BURA U ČAŠI VODE

Bauk o tri scenarija za glasanje o novom ministru u petak

author
N1 Info
|
17. velj. 2026. 13:24
N1 screenshot
N1

SDP-ov saborski veteran Arsen Bauk u N1 studiju uživo razgovarao je s našim Hrvojem Krešićem o krizi u vladajućoj koalicji zbog ustaškog ispada DP-ova zastupnika Josipa Dabre.

Oglas

Na Krešićevo pitanje ima li SDP, odnosno lijeva oporba razrađen scenarij za slučaj da se u petak ne izglasa novi ministar socijalne skrbi, Arsen Bauk je odgovorio da su scenariji jednostavni.

"Vidjet ćemo na tom glasanju u petak imamo li parlamentarnu većinu. Ako je imamo, izglasat će se novi ministar, ako je nemamo pokušat će se formirati nova parlamentarna većina. Ako se ni to ne uspije riješti, raspisat će se prijevremeni parlamentarni izbori", kazao je Bauk.

Kaže da je HSLS još jednom pokušao na sebe skrenuti pozornost kritizirajući DP s kojim je partner u vladajućoj koaliciji, ali da je ovoga puta situacija ipak ponešto drukčija jer HSLS nije dosad to činio ovako konkretno i otvoreno kako je to učinio Dario Hrebak nakon posljednjeg ustaškog ispada Josipa Dabre.

Dok u vladajućoj koaliciji pokušavaju riješiti međusobne sukobe, nitko iz SDP-a ne vodi razgovore s HDZ-om o rješavanju njihovih problema s većinom, tvrdi Bauk.

"To ne bi bilo ni logično", poručio je Bauk.

Pročitajte još

Teme
Arsen Bauk HSLS Josip Dabro SDP Vlada Andreja Plenkovića Vladajuća koalicija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ