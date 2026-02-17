Bauk o tri scenarija za glasanje o novom ministru u petak

SDP-ov saborski veteran Arsen Bauk u N1 studiju uživo razgovarao je s našim Hrvojem Krešićem o krizi u vladajućoj koalicji zbog ustaškog ispada DP-ova zastupnika Josipa Dabre.
Oglas
Na Krešićevo pitanje ima li SDP, odnosno lijeva oporba razrađen scenarij za slučaj da se u petak ne izglasa novi ministar socijalne skrbi, Arsen Bauk je odgovorio da su scenariji jednostavni.
"Vidjet ćemo na tom glasanju u petak imamo li parlamentarnu većinu. Ako je imamo, izglasat će se novi ministar, ako je nemamo pokušat će se formirati nova parlamentarna većina. Ako se ni to ne uspije riješti, raspisat će se prijevremeni parlamentarni izbori", kazao je Bauk.
Kaže da je HSLS još jednom pokušao na sebe skrenuti pozornost kritizirajući DP s kojim je partner u vladajućoj koaliciji, ali da je ovoga puta situacija ipak ponešto drukčija jer HSLS nije dosad to činio ovako konkretno i otvoreno kako je to učinio Dario Hrebak nakon posljednjeg ustaškog ispada Josipa Dabre.
Dok u vladajućoj koaliciji pokušavaju riješiti međusobne sukobe, nitko iz SDP-a ne vodi razgovore s HDZ-om o rješavanju njihovih problema s većinom, tvrdi Bauk.
"To ne bi bilo ni logično", poručio je Bauk.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas