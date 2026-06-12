"Ovisi o tome kakve veze imaš"
Bauk se oglasio o Grgiću pa spomenuo i Bandića: "Opasnost od ponavljanja djela nije pravna kategorija nego VIP pogodnost"
Nakon što je Vinko Grgić ponovno predao ostavku na mjestu gradonačelnika Nove Gradiške svega dan nakon što ga je službeno preuzeo, oglasio se i SDP-ovac Arsen Bauk.
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Podsjetimo, razlog Grgićeve ostavke je to što USKOK traži za njega istražni zatvor zbog sumnje da je tijekom prethodnog mandata uzimao mito.
"Opasnost od ponavljanja djela očito nije pravna kategorija nego VIP pogodnost. Ovisi o tome tko su ti koalicijski partneri i kakve veze imaš u pravosuđu. Milan Bandić je unatoč optužbama godinama upravljao Gradom Zagrebom bez opasnosti da će ponoviti djelo", napisao je Arsen Bauk na Facebooku.
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