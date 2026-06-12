Bauk se oglasio o Grgiću pa spomenuo i Bandića: "Opasnost od ponavljanja djela nije pravna kategorija nego VIP pogodnost"

"Opasnost od ponavljanja djela očito nije pravna kategorija nego VIP pogodnost. Ovisi o tome tko su ti koalicijski partneri i kakve veze imaš u pravosuđu. Milan Bandić je unatoč optužbama godinama upravljao Gradom Zagrebom bez opasnosti da će ponoviti djelo", napisao je Arsen Bauk na Facebooku.