Imamo pismo ostavke Vinka Grgića: Trajno se povlačim iz politike. Više ne vidim smisao...

Ivica Galovic/PIXSELL, N1

Vinko Grgić predao je ostavku na mjestu gradonačelnika Nove Gradiške svega dan nakon što ga je službeno preuzeo, a razlog je što USKOK traži za njega istražni zatvor zbog sumnje da je tijekom prethodnog mandata uzimao mito.

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Za N1 je u razgovoru našoj Katarini Plantak ostavku prvo neslužbeno spomenuo njegov protukandidat na izvanrednim izborima Bernardin Trnka (HDZ), ali ubrzo je vijest postala službena. Što je ponukalo Grgića da se obrati javnosti.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Poštovane Novogradiščanke i Novogradiščani,

ovim putem Vas obavještavam da podnosim neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika grada Nove Gradiške, na koju ste me izabrali peti put zaredom.

Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetano funkcioniranje gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.

Iako smo zajedno jedan mali grad učinili velikim po rezultatima u gospodarstvu, kulturi, sportu..., trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i Vas, dragi moji sugrađani.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina, bila mi je čast služiti Vama i našem gradu."