



Dolaskom na mjesto dojave policijski službenici nisu nikoga zatekli.



Nedugo potom, temeljem prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom nepoznati je počinitelj iz osobnog automobila nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u smjeru njih dvojice od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi izvan vozila te ujedno i u smjeru samog vozila.



Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba, javlja policija.