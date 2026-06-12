policija istražuje događaj
Pucnjava u Zagrebu, muškarac nakon svađe, iz auta pucao prema dvojici mladića
U četvrtak oko 20.30 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice u Zagrebu.
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Dolaskom na mjesto dojave policijski službenici nisu nikoga zatekli.
Nedugo potom, temeljem prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom nepoznati je počinitelj iz osobnog automobila nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u smjeru njih dvojice od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi izvan vozila te ujedno i u smjeru samog vozila.
Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba, javlja policija.
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