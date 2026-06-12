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policija istražuje događaj

Pucnjava u Zagrebu, muškarac nakon svađe, iz auta pucao prema dvojici mladića

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N1 Info
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12. lip. 2026. 11:44
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puz
PU zagrebačka

U četvrtak oko 20.30 sati Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice u Zagrebu.

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Dolaskom na mjesto dojave policijski službenici nisu nikoga zatekli.

Nedugo potom, temeljem prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom nepoznati je počinitelj iz osobnog automobila nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u smjeru njih dvojice od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi izvan vozila te ujedno i u smjeru samog vozila.

Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba, javlja policija.

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policija pucnjava zagreb

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